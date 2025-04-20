Стало известно, когда Перес может уволить Анчелотти из Реала
Судьба итальянца зависит от следующего матча «сливочных» в Ла Лиге
Итальянский специалист Карло Анчелотти может покинуть расположение мадридского «Реала» уже после матча 32 тура испанской Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао.
Как сообщает издание Relevo, Флорентино Перес может уволить Карло Анчелотти в случае неудачи «сливочных» в матче чемпионата Испании против «Атлетика».
Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до июня 2026 года. Была информация, что заменить его может коуч Баера Хаби Алонсо.
Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года. Он выиграл с командой 11 трофеев, включая два чемпионских титула и две Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Анчелотти рассказал, как Перес отреагировал на провал в Лиге чемпионов
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Це до того, що в кожній навіть найсильнішій команді є спади, бо там не роботи грають. Папі Карло потрібно дати закінчити цей сезон. Ну а далі побачимо.