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Испания
20 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 20 апреля 2025, 10:28
688
1

Стало известно, когда Перес может уволить Анчелотти из Реала

Судьба итальянца зависит от следующего матча «сливочных» в Ла Лиге

20 апреля 2025, 10:23 | Обновлено 20 апреля 2025, 10:28
688
1
Стало известно, когда Перес может уволить Анчелотти из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский специалист Карло Анчелотти может покинуть расположение мадридского «Реала» уже после матча 32 тура испанской Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао.

Как сообщает издание Relevo, Флорентино Перес может уволить Карло Анчелотти в случае неудачи «сливочных» в матче чемпионата Испании против «Атлетика».

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до июня 2026 года. Была информация, что заменить его может коуч Баера Хаби Алонсо.

Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года. Он выиграл с командой 11 трофеев, включая два чемпионских титула и две Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Анчелотти рассказал, как Перес отреагировал на провал в Лиге чемпионов

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Олег Вахоцкий Источник: Relevo
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Комментарии 1
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ALM
У Реалі у цьому сезоні проходило омолодження складу. Плюс придбали Донателло, якого порібно було встроювати в перенасичену лінію нападу. А він виявився далеко не другим Роналду, і навіть не Бензема. Можливо йому потрібен ще час на адаптацію - побачим.
Це до того, що в кожній навіть найсильнішій команді є спади, бо там не роботи грають. Папі Карло потрібно дати закінчити цей сезон. Ну а далі побачимо.
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