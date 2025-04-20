Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Атлетика пропустит матч против Реала в Ла Лиге. Названа причина
Испания
20 апреля 2025, 08:49 |
398
0

Звезда Атлетика пропустит матч против Реала в Ла Лиге. Названа причина

Нико Уильямс получил повреждение

20 апреля 2025, 08:49 |
398
0
Звезда Атлетика пропустит матч против Реала в Ла Лиге. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер национальной сборной Испании Нико Уильямс не поможет Атлетику в матче 32 тура испанской Ла Лиги против мадридского «Реала».

По информации испанского издания Marca, звездный испанец получил повреждение. У футболиста повреждение паха. Сроки обновления неизвестны.

Матч «Реал» – «Атлетик» запланирован на воскресенье, 20 апреля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от приобретения Нико Уильямса.

По теме:
«Мы довольны». В Барселоне определились с будущим Щенсны
Реал Мадрид – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги
Нико Уильямс Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Теннис | 19 апреля 2025, 19:04 7
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане

Элина уверенно одолела Елену-Габриэлу в двух сетах

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Футбол | 20 апреля 2025, 06:23 28
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера

Киевская команда близка к чемпионству, Александрия отстает на 6 очков

Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Футбол | 20.04.2025, 08:31
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Лестер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 20.04.2025, 09:06
Лестер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»
Футбол | 20.04.2025, 02:39
ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»
ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
19.04.2025, 00:41 1
Бокс
Когда играет Свитолина? Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Когда играет Свитолина? Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
18.04.2025, 23:31 2
Теннис
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 5
Бокс
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
18.04.2025, 15:31
Футбол
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 13
Футбол
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем