Испания20 апреля 2025, 08:49 |
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Звезда Атлетика пропустит матч против Реала в Ла Лиге. Названа причина
Нико Уильямс получил повреждение
20 апреля 2025, 08:49 |
398
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Вингер национальной сборной Испании Нико Уильямс не поможет Атлетику в матче 32 тура испанской Ла Лиги против мадридского «Реала».
По информации испанского издания Marca, звездный испанец получил повреждение. У футболиста повреждение паха. Сроки обновления неизвестны.
Матч «Реал» – «Атлетик» запланирован на воскресенье, 20 апреля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от приобретения Нико Уильямса.
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