Звезда Атлетика пропустит матч против Реала в Ла Лиге. Названа причина

Вингер национальной сборной Испании Нико Уильямс не поможет Атлетику в матче 32 тура испанской Ла Лиги против мадридского «Реала».

По информации испанского издания Marca, звездный испанец получил повреждение. У футболиста повреждение паха. Сроки обновления неизвестны.

Матч «Реал» – «Атлетик» запланирован на воскресенье, 20 апреля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от приобретения Нико Уильямса.