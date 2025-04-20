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Англия
20 апреля 2025, 05:29 | Обновлено 20 апреля 2025, 06:11
379
1

Матчи нужно смотреть с первых минут. В АПЛ повторили интересный рекорд

Команды в Англии любят забивать сразу после стартового свистка арбитра

20 апреля 2025, 05:29 | Обновлено 20 апреля 2025, 06:11
379
1
Матчи нужно смотреть с первых минут. В АПЛ повторили интересный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже 10 матчей сезона 2024/25 начинались с гола на 1-й минуте.

В матче 33-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» также был забит гол в начале матча.

Гол Олли Уоткинса («Астон Вилла») в ворота «Ньюкасла» стал 10-м в сезоне АПЛ, который был забит на 1-й минуте матча.

  • Йоан Висса – 00:22 (против Манчестер Сити)
  • Брайан Мбемо – 00:23 (против Тоттенхэма)
  • Брайан Мбемо – 00:38 (против Вест Хэма)
  • Майкл Антонио – 00:48 (против Ипсвича)
  • Джеймс Мэддисон – 00:37 (против Саутгемптона)
  • Александер Исак – 00:26 (против Ипсвича)
  • Абдулае Дукуре – 00: 10 (против Лестера)
  • Райан Сессеньон – 00:59 (против Вулверхэмптона)
  • Антуан Семеньо – 00:53 (против Фулхэма)
  • Олли Уоткинс – 00:33 (против Ньюкасла)

10 этих голов являются повторением рекорда сезона 2022/23, в котором также было забито 10 голов на 1-й минуте.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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