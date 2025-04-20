Англия20 апреля 2025, 05:29 | Обновлено 20 апреля 2025, 06:11
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Матчи нужно смотреть с первых минут. В АПЛ повторили интересный рекорд
Команды в Англии любят забивать сразу после стартового свистка арбитра
20 апреля 2025, 05:29 | Обновлено 20 апреля 2025, 06:11
379
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Уже 10 матчей сезона 2024/25 начинались с гола на 1-й минуте.
В матче 33-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» также был забит гол в начале матча.
Гол Олли Уоткинса («Астон Вилла») в ворота «Ньюкасла» стал 10-м в сезоне АПЛ, который был забит на 1-й минуте матча.
- Йоан Висса – 00:22 (против Манчестер Сити)
- Брайан Мбемо – 00:23 (против Тоттенхэма)
- Брайан Мбемо – 00:38 (против Вест Хэма)
- Майкл Антонио – 00:48 (против Ипсвича)
- Джеймс Мэддисон – 00:37 (против Саутгемптона)
- Александер Исак – 00:26 (против Ипсвича)
- Абдулае Дукуре – 00: 10 (против Лестера)
- Райан Сессеньон – 00:59 (против Вулверхэмптона)
- Антуан Семеньо – 00:53 (против Фулхэма)
- Олли Уоткинс – 00:33 (против Ньюкасла)
10 этих голов являются повторением рекорда сезона 2022/23, в котором также было забито 10 голов на 1-й минуте.
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