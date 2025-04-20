ВИДЕО. Вторая молодость. Экс-игрок Шахтера снова забил за Интернасьональ

20 апреля в 5-м туре бразильской Серии A встречались «Гремио» и «Интернасьональ».

Начало сезона для гостей оказалось неудачным. После четырех игр у команды только одна победа.

В матче против «Гремио» победить не удалось, но команда и не проиграла.

Спас «Интернасьональ» от поражения экс-игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик, который реализовал в матче пенальти.

В итоге игра завершилась со счетом 1:1. «Интернасьональ» находится на 10-й позиции.

У цьому сезоні Алан Патрік зіграв 14 матчів та забив 8 мячів.

Бразилия. Серия А. 5-й тур

Гремио – Интернасьональ – 1:1

Голы: Антони, 38 (автогол), – Алан Патрик 66 (пенальти)

Удаление: Шапеко (Гремио), 28

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