ВИДЕО. Вторая молодость. Экс-игрок Шахтера снова забил за Интернасьональ
Алан Патрик помогает своей команде в каждой игре
20 апреля в 5-м туре бразильской Серии A встречались «Гремио» и «Интернасьональ».
Начало сезона для гостей оказалось неудачным. После четырех игр у команды только одна победа.
В матче против «Гремио» победить не удалось, но команда и не проиграла.
Спас «Интернасьональ» от поражения экс-игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик, который реализовал в матче пенальти.
В итоге игра завершилась со счетом 1:1. «Интернасьональ» находится на 10-й позиции.
У цьому сезоні Алан Патрік зіграв 14 матчів та забив 8 мячів.
Бразилия. Серия А. 5-й тур
Гремио – Интернасьональ – 1:1
Голы: Антони, 38 (автогол), – Алан Патрик 66 (пенальти)
Удаление: Шапеко (Гремио), 28
Видео голов и обзор матча
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