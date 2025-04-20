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Испания
20 апреля 2025, 04:45 | Обновлено 20 апреля 2025, 04:59
127
0

ВИДЕО. Как Барселона выиграла эпичный матч, отыгравшись с 1:3

Каталонцы продолжают лидировать в Ла Лиге

20 апреля 2025, 04:45 | Обновлено 20 апреля 2025, 04:59
127
0
ВИДЕО. Как Барселона выиграла эпичный матч, отыгравшись с 1:3
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Сельта».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой хозяев – 4:3.

Команды устроили настоящую перестрелку и до 90+8-й минуты счет был равным – 3:3.

В конце арбитр назначил пенальти в ворота «Сельты». Гости, с решением арбитра согласны не были.

"Барселона остается на первой позиции. «Сельта» находится на седьмой строчке.

Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля.

Барселона – Сельта – 4:3

Голы: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафинья, 68, 90+8 (пен) - Инглесиас, 15, 52, 62.

Барселона: Щенсны - Мартин (Виктор, 88), Мартинес, Кубарси (Гарсия, 87), Кунде - Лопес (Ольмо, 59), Де Йонг, Педри - Торрес (Ямаль, 59), Левандовски (Гави, 78), Рафинья

Сельта: Гуайта - Родригес, Лаго, Алонсо - Дуран (Лопес, 74), Бельтран, Мориба (Сотело, 89), Каррейра - Лосада (Мингеса, 46), Сведберг (Гонсалес, 60) - Иглесиас (Аспас, 73)

Видео голов и обзор матча

Гол Торереса. 1-0

Гол Иглесиаса. 1-1

Гол Иглесиаса. 1-2

Гол Иглесиаса. 1-3

Гол Ольмо. 2-3

Гол Рафиньи. 3-3

Гол Рафиньи с пенальти. 4-3

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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