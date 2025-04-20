20 апреля в финале турнира в Руане между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 18) и Ольга Данилович (WTA 39).

Старт матча запланирован на 16:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинская спортсменка ожидаемо добралась до финала этого турнира, ведь она здесь первая сеяная. Причем Свитолина сносила соперниц на своем пути, не отдав ни одного сета. В первом круге была победа над швейцаркой Жиль Тайхман – 6:4, 6:2, потом была победа в украинском дерби над Ангелиной Калининой – 6:4, 6:0. Не сбавила оборотов Элина и в дальнейшем, обыграв испанку Джессику Бузас Манейро – 6:3, 6:2. В полуфинале наша спортсменка легко разобралась с румынкой Еленой-Габриэлой Русе – 6:0, 6:2.

До титула один шаг, Свитолина в блестящей форме, а соперница не самая опасная, хоть и не из простых. Украинка в этом году провела 23 матча, 17 из них выиграла, для Элины это первый финал в сезоне и возможность взять титул.

WTA. Элина Свитолина

Ольга Данилович

Сербка давно играет в туре, но пробралась в первую сотню только в прошлом сезоне. Данилович только 24 года, она хочет прогрессировать. Теннисистка неплохо начала сезон, так как дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, где уступила Бадосе, а перед этим смогла выбить из борьбы Самсонову и сильную Пегулу.

В дальнейшем спортсменка не впечатляла на харде, за то первый турнир на грунте сразу выиграла, но в этом нет ничего особенного, ведь турнир WTA 125 в Турции точно не выглядел устрашающе. Сербке в Руане было не так легко, ведь только один матч удалось выиграть в двух партиях. Данилович начала с победы над землячкой Крунич – 5:7, 6:0, 6:3, потом была победа над чешкой Линдой Фрухвиртовой – 6:2, 3:6, 6:4. Далее прошла японку Утидзиму – 7:6 4:6, 6:1, в полуфинале удалось обыграть нидерландку Ламенс – 6:4, 6:4.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Данилович

Прогноз

Как показывает статистика, теннисистки между собой ранее никогда не играли. На бумаге Свитолина котируется фаворитом, хотя молодая сербка может создать проблемы.

Матч должен пройти в интересной борьбе, ведь на кону титул, хоть и не самый престижный. Я думаю, опыт и высокий класс должны помочь нашей теннисистке добиться победы. Данилович должна ощутить разницу, по сравнению с предыдущими соперницами, из-за этого ей будет сложно.

Поставлю на успех Элины с форой -4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.94.