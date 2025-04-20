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  4. Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
WTA
20 апреля 2025, 04:30 |
159
0

Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане

Решающий поединок состоится 20 апреля и начнется не ранее 16:30 по Киеву

20 апреля 2025, 04:30 |
159
0
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Коллаж Sport.ua

20 апреля в финале турнира в Руане между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 18) и Ольга Данилович (WTA 39).

Старт матча запланирован на 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка ожидаемо добралась до финала этого турнира, ведь она здесь первая сеяная. Причем Свитолина сносила соперниц на своем пути, не отдав ни одного сета. В первом круге была победа над швейцаркой Жиль Тайхман – 6:4, 6:2, потом была победа в украинском дерби над Ангелиной Калининой – 6:4, 6:0. Не сбавила оборотов Элина и в дальнейшем, обыграв испанку Джессику Бузас Манейро – 6:3, 6:2. В полуфинале наша спортсменка легко разобралась с румынкой Еленой-Габриэлой Русе – 6:0, 6:2.

До титула один шаг, Свитолина в блестящей форме, а соперница не самая опасная, хоть и не из простых. Украинка в этом году провела 23 матча, 17 из них выиграла, для Элины это первый финал в сезоне и возможность взять титул.

WTA. Элина Свитолина

Ольга Данилович

Сербка давно играет в туре, но пробралась в первую сотню только в прошлом сезоне. Данилович только 24 года, она хочет прогрессировать. Теннисистка неплохо начала сезон, так как дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, где уступила Бадосе, а перед этим смогла выбить из борьбы Самсонову и сильную Пегулу.

В дальнейшем спортсменка не впечатляла на харде, за то первый турнир на грунте сразу выиграла, но в этом нет ничего особенного, ведь турнир WTA 125 в Турции точно не выглядел устрашающе. Сербке в Руане было не так легко, ведь только один матч удалось выиграть в двух партиях. Данилович начала с победы над землячкой Крунич – 5:7, 6:0, 6:3, потом была победа над чешкой Линдой Фрухвиртовой – 6:2, 3:6, 6:4. Далее прошла японку Утидзиму – 7:6 4:6, 6:1, в полуфинале удалось обыграть нидерландку Ламенс – 6:4, 6:4.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Данилович

Прогноз

Как показывает статистика, теннисистки между собой ранее никогда не играли. На бумаге Свитолина котируется фаворитом, хотя молодая сербка может создать проблемы.

Матч должен пройти в интересной борьбе, ведь на кону титул, хоть и не самый престижный. Я думаю, опыт и высокий класс должны помочь нашей теннисистке добиться победы. Данилович должна ощутить разницу, по сравнению с предыдущими соперницами, из-за этого ей будет сложно.

Поставлю на успех Элины с форой -4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.94.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
20.04.2025 -
16:30
Ольга Данилович
Фора Свитолиной (-4.5) 1.94 Сделать ставку
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Элина Свитолина Ольга Данилович WTA Руан прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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