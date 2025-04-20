Другие новости20 апреля 2025, 04:09 |
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ВИДЕО. Бывшая тренера Динамо спроцировала новыми кадрами. Без белья
Мария Гуревич снова напомнила о себе
20 апреля 2025, 04:09 |
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Мария Гуревич, бывшая возлюбленная экс-футболиста и нынешнего тренера «Динамо» Олега Гусева, вновь покорила сеть эффектным образом.
Она выбрала красную рубашку без белья и чёрную юбку, подчеркнув фигуру и вызвав волну восторгов в комментариях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Мария активно радует подписчиков стильными фото и видео.
Напомним, она воспитывает сына Марка, а также имеет дочь Александру от Олега Гусева.
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