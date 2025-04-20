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20 апреля 2025, 04:09 |
779
0

ВИДЕО. Бывшая тренера Динамо спроцировала новыми кадрами. Без белья

Мария Гуревич снова напомнила о себе

20 апреля 2025, 04:09 |
779
0
ВИДЕО. Бывшая тренера Динамо спроцировала новыми кадрами. Без белья
Instagram. Мария Гуревич

Мария Гуревич, бывшая возлюбленная экс-футболиста и нынешнего тренера «Динамо» Олега Гусева, вновь покорила сеть эффектным образом.

Она выбрала красную рубашку без белья и чёрную юбку, подчеркнув фигуру и вызвав волну восторгов в комментариях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мария активно радует подписчиков стильными фото и видео.

Напомним, она воспитывает сына Марка, а также имеет дочь Александру от Олега Гусева.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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