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WTA
20 апреля 2025, 03:49 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:50
25
0

Когда Свитолина начнет финальный матч на турнире WTA 250 в Руане?

20 апреля Элина поборется за трофей во Франции против Ольги Данилович

20 апреля 2025, 03:49 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:50
25
0
Когда Свитолина начнет финальный матч на турнире WTA 250 в Руане?
WTA. Элина Свитолина

20 апреля на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция) состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся первая сеяная Элина Свитолина (WTA 18) и Ольга Данилович (Сербия, WTA 39), которая получила третий номер посева.

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Поединок начнется на центральном корте после финального парного матча и награждения тандемов. Ориентировочное время начала игры Свитолина – Данилович – 16:30 по Киеву.

Ранее Элина и Ольга ни разу не играли между собой. Свитолина поборется за 18-й трофей, а Данилович – за четвертый.

Расписание матчей на турнире в Руане на 20 апреля

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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