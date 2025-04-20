Когда Свитолина начнет финальный матч на турнире WTA 250 в Руане?

20 апреля на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция) состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся первая сеяная Элина Свитолина (WTA 18) и Ольга Данилович (Сербия, WTA 39), которая получила третий номер посева.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Поединок начнется на центральном корте после финального парного матча и награждения тандемов. Ориентировочное время начала игры Свитолина – Данилович – 16:30 по Киеву.

Ранее Элина и Ольга ни разу не играли между собой. Свитолина поборется за 18-й трофей, а Данилович – за четвертый.

Расписание матчей на турнире в Руане на 20 апреля