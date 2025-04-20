Другие новости20 апреля 2025, 03:35 |
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ВИДЕО. Сестра Ястремской стала певицей. Первые треки
Иванна Ястремская решила завершить карьеру теннисистки
20 апреля 2025, 03:35 |
37
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Сестра украинской теннисистки Даяны Ястремской, Иванна Ястремская, пробует реализовать себя в карьере профессиональной певицы.
Напомним, что Иванна ранее пробовала себя в теннисе.
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Младшая сестра Даяны в шапке Instagram уже указала, что является бывшей теннисисткой, а сейчас она – певица, автор песен.
Красавица уже выпустила несколько песен: «Для тебя» и «Влюблены».
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