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20 апреля 2025, 03:35 |
37
1

ВИДЕО. Сестра Ястремской стала певицей. Первые треки

Иванна Ястремская решила завершить карьеру теннисистки

20 апреля 2025, 03:35 |
37
1
ВИДЕО. Сестра Ястремской стала певицей. Первые треки
Instagram. Иванна Ястремская

Сестра украинской теннисистки Даяны Ястремской, Иванна Ястремская, пробует реализовать себя в карьере профессиональной певицы.

Напомним, что Иванна ранее пробовала себя в теннисе.

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Младшая сестра Даяны в шапке Instagram уже указала, что является бывшей теннисисткой, а сейчас она – певица, автор песен.

Красавица уже выпустила несколько песен: «Для тебя» и «Влюблены».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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adidas77
стала співачкою це як?????? Якісь курси закінчила? Ви самі розумієте, який абсурд пишете?
Те що вона на бабки сестри записала якусь пісеньку, не робить її співачкою
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