ВИДЕО. Сестра Ястремской стала певицей. Первые треки

Сестра украинской теннисистки Даяны Ястремской, Иванна Ястремская, пробует реализовать себя в карьере профессиональной певицы.

Напомним, что Иванна ранее пробовала себя в теннисе.

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Младшая сестра Даяны в шапке Instagram уже указала, что является бывшей теннисисткой, а сейчас она – певица, автор песен.

Красавица уже выпустила несколько песен: «Для тебя» и «Влюблены».