Другие новости20 апреля 2025, 02:27 |
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ФОТО. Милота дня. Футболист сб. Украины покорил соцсети снимками с сыном
Виктор Цыганков — образцовый отец
20 апреля 2025, 02:27 |
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Футболист «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков поделился трогательными моментами из семейной жизни, опубликовав серию фото с маленьким сыном.
Вместо футбольных побед — тёплые улыбки и искренние эмоции.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Особенно выделяется кадр, где отец и сын сидят вместе на диване, обмениваясь взглядами и теплом.
Викторя не так часто делится фрагментами личной жизни, поэтому такие кадры очень ценны.
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