ФОТО. Милота дня. Футболист сб. Украины покорил соцсети снимками с сыном

Футболист «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков поделился трогательными моментами из семейной жизни, опубликовав серию фото с маленьким сыном.

Вместо футбольных побед — тёплые улыбки и искренние эмоции.

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Особенно выделяется кадр, где отец и сын сидят вместе на диване, обмениваясь взглядами и теплом.

Викторя не так часто делится фрагментами личной жизни, поэтому такие кадры очень ценны.