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20 апреля 2025, 02:27 |
33
0

ФОТО. Милота дня. Футболист сб. Украины покорил соцсети снимками с сыном

Виктор Цыганков — образцовый отец

20 апреля 2025, 02:27 |
33
0
ФОТО. Милота дня. Футболист сб. Украины покорил соцсети снимками с сыном
Instagram. Виктор Цыганков с сыном

Футболист «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков поделился трогательными моментами из семейной жизни, опубликовав серию фото с маленьким сыном.

Вместо футбольных побед — тёплые улыбки и искренние эмоции.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Особенно выделяется кадр, где отец и сын сидят вместе на диване, обмениваясь взглядами и теплом.

Викторя не так часто делится фрагментами личной жизни, поэтому такие кадры очень ценны.

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фото lifestyle Виктор Цыганков Жирона сборная Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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