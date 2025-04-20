ФОТО. Невеста новичка Шахтера впечатлила своим бюстом. Красота

Джулия Арруда, возлюбленная бразильского форварда «Шахтёра» Кауана Элиаса, снова привлекла внимание сети откровенным селфи.

Модель знает, как очаровать аудиторию: её Instagram насчитывает более 30 тысяч подписчиков.

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Недавно Джулия выложила новый эффектный снимок в чёрном соблазнительном наряде и засветила свой роскошный бюст.

Напомним, Кауан сделал Джулии предложение всего за несколько дней до подписания контракта с «Шахтёром», и она с радостью сказала «да».