Другие новости20 апреля 2025, 02:13 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:14
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ФОТО. Невеста новичка Шахтера впечатлила своим бюстом. Красота
Джулия Арруда показала, почему Кауан Элиас – настоящий счастливчик
20 апреля 2025, 02:13 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:14
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Джулия Арруда, возлюбленная бразильского форварда «Шахтёра» Кауана Элиаса, снова привлекла внимание сети откровенным селфи.
Модель знает, как очаровать аудиторию: её Instagram насчитывает более 30 тысяч подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно Джулия выложила новый эффектный снимок в чёрном соблазнительном наряде и засветила свой роскошный бюст.
Напомним, Кауан сделал Джулии предложение всего за несколько дней до подписания контракта с «Шахтёром», и она с радостью сказала «да».
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