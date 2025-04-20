Другие новости20 апреля 2025, 05:01 | Обновлено 20 апреля 2025, 05:17
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Экс-игрок сборной Хорватии и загребского Динамо погиб в ДТП
Никола Покривач играл за сборную на чемпионате Европы 2008 года
20 апреля 2025, 05:01 | Обновлено 20 апреля 2025, 05:17
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39-летний бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Покривач погиб в автокатастрофе вблизи города Карловац.
Об этом сообщила пресс-служба загребского «Динамо».
Покривач выступал за «Динамо» Загреб, «Монако», „Зальцбург“, «Риеку» и другие клубы.
В 2015 году был вынужден завершить карьеру из-за диагноза лимфома Ходжкина.
За сборную Хорватии сыграл 15 матчей. Был в заявке на чемпионат Европы 2008. Также вызывался в сборную на матчи против Украины в квалификации к чемпионату мира 2010, но на поле не выходил.
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