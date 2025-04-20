ФОТО. Звезду АПЛ зовут в рестлинг: «Он — настоящая машина!»
Эрлинга Холанда хотят видеть в WWE
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд за несколько сезонов в АПЛ доказал, что может легко справляться с защитниками.
Свое преимущество он демонстрирует не только благодаря технике, но и благодаря впечатляющей физической форме.
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Это отметил не только футбольный мир, но и суперзвезда WWE и чемпион мира в тяжёлом весе Гюнтер.
В интервью он заявил: «Холанд подошёл бы для WWE. Он высокий, харизматичный, настоящая машина. Думаю, он мог бы сделать карьеру в рестлинге».
Интересно представить Холанда в новом амплуа — у него есть качества, которые могли бы помочь и в этом виде спорта.
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