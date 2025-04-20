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20 апреля 2025, 01:58 |
79
0

ФОТО. Звезду АПЛ зовут в рестлинг: «Он — настоящая машина!»

Эрлинга Холанда хотят видеть в WWE

20 апреля 2025, 01:58 |
79
0
ФОТО. Звезду АПЛ зовут в рестлинг: «Он — настоящая машина!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд за несколько сезонов в АПЛ доказал, что может легко справляться с защитниками.

Свое преимущество он демонстрирует не только благодаря технике, но и благодаря впечатляющей физической форме.

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Это отметил не только футбольный мир, но и суперзвезда WWE и чемпион мира в тяжёлом весе Гюнтер.

В интервью он заявил: «Холанд подошёл бы для WWE. Он высокий, харизматичный, настоящая машина. Думаю, он мог бы сделать карьеру в рестлинге».

Интересно представить Холанда в новом амплуа — у него есть качества, которые могли бы помочь и в этом виде спорта.

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фото Манчестер Сити Эрлинг Холанд WWE рестлинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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