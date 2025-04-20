ФОТО. Жена Бекхэма показала свой роскошный день рождения

Виктория Бекхэм отпраздновала 51-летие на яхте в кругу семьи и друзей.

В Instagram она поделилась стильными фото с праздника: солнце, море, шампанское и элегантный чёрно-белый образ.

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«Спасибо за особенный день. Я вас люблю», — написала Виктория.

Подписчики восхищаются семейной вечеринкой и оценили её в 779 тысяч лайков.