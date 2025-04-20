Другие новости20 апреля 2025, 01:35 |
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ФОТО. Жена Бекхэма показала свой роскошный день рождения
Как Виктория Бекхэм отпраздновала 51-летие на яхте
20 апреля 2025, 01:35 |
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Виктория Бекхэм отпраздновала 51-летие на яхте в кругу семьи и друзей.
В Instagram она поделилась стильными фото с праздника: солнце, море, шампанское и элегантный чёрно-белый образ.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Спасибо за особенный день. Я вас люблю», — написала Виктория.
Подписчики восхищаются семейной вечеринкой и оценили её в 779 тысяч лайков.
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