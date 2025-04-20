Другие новости20 апреля 2025, 01:03 |
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ФОТО. Футболисты Барселоны удивили новыми кадрами. Как Jonas Brothers
Футболисты Барселоны опубликовали фотосет, достойный поп-бэнда
20 апреля 2025, 01:03 |
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Футболисты «Барселоны» Алекс Бальде, Ламин Ямаль и Ансу Фати опубликовали новый совместный фотосет на своих страницах в Instagram.
Известно, что за пределами футбольного поля игроки являются близкими друзьями.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Этот фотосет впечатлил фолловеров звезд «Барсы» и под публикацией уже собралось более 1 млн лайков.
«Как изменились Jonas Brothers», – пишут в комментариях.
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