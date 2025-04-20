ВИДЕО. Сын Реброва забил шедевр. Топ-талант очень много забивает

Сын главного тренера сборной Украины Сергея Реброва вновь забил эффектный гол на турнире TORNEO CUDECA – ATCO BENAMIEL 2025 в Испании.

Никита, выступающий за «Малагу U-9», поделился моментом в своём Instagram.

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Мама юного футболиста Анна прокомментировала: «Красивый гол!» По её публикациям видно, что она присутствовала на матче. «Где ещё быть за день до Пасхи, как не на турнире?» – написала она.

У Анны и Сергея Ребровых также есть младший сын Александр.