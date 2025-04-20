Приговор: готов идти на повышение. Марко Силва – топ-тренер

Помните, с каким бэкграундом в свое время возглавил «Ньюкасл» Эдди Хау? Напомню: он был тренером, который по итогам последнего на тот момент своего матча вылетел в Чемпионшип вместе с «Борнмутом» и остался безработным. Да, перспективен и интересен, но без больших побед, без опыта выступлений в еврокубках вообще, без навыка находить общий язык с топ-футболистами, потому что таковых в клубе просто не было. Однако в «Ньюкасле» в него поверили, потому что работа Хау в «Борнмуте» была выполнена действительно хорошо, особенно с учетом небольших относительно более богатых клубов лиги возможностей «вишен»: развитие игроков, выигрыш ЧШ, финиш в ТОП-10 Премьер-Лиги, привлекательный футбол и тому подобное. И все сразу сказали: Хау заслужил.

Так вот, у нас есть еще один тренер, который также выполняет свои обязанности хорошо, но до сих пор не имел шанса проявить себя в топ-команде, потому что... А почему вообще? В последующих абзацах обоснованно возмущаюсь игнорированием Марко Силвы, тренера «Фулхэма», боссами лучших клубов Европы.

Что там по результатам?

Если коротко – все хорошо, а если более развернуто – то даже очень. По трансферной стоимости состава «Фулхэм» – 4-я команда лиги... с конца. Дешевле только составы новичков лиги – и все они вылетят по итогам сезона. Кстати, эти неудачники на троих имеют сейчас 49 очков в АПЛ, а «дачники» – 48. Можно сравнивать с командами посильнее, но и здесь сопоставление в пользу лондонцев. Например, составы «Вулверхэмптона» и «Эвертона» лишь немного дороже, а «Фулхэм» опережает обоих минимум на 10 очков. Вообще, среди семерки самых дешевых команд лиги по стоимости футболистов именно банда Силвы – единственная, которая пока находится в ТОП-10 таблицы АПЛ. И это при том, что только 3 клуба лиги имеют меньшие по количеству исполнителей составы. Таким образом, тренер успешно работает без большого количества опций.

Один из ключевых моментов для оценки готовности/неготовности тренера возглавить более сильную команду – выступления в матчах против сильнейших коллективов. Этот сезон является третьим подряд полным для специалиста в АПЛ, поэтому возможностей удивить кого-то из топов у него было достаточно. И Силва использовал свой шанс. В первый же сезон после повышения «Фулхэм» смог отобрать очки у «Ливерпуля» Клоппа (2:2). Однако на 10-м месте финишировал в основном из-за того, что стабильно побеждал оппонентов из нижней половины таблицы. Настоящее шоу стартовало на второй год: 4 очка в 2-х поединках против серебряного «Арсенала» (2:2, 2:1), домашний разгром «Тоттенхэма» (3:0), гостевая победа над «МЮ» (2:1), а еще «чаевыми» – полуфинал английского Кубка лиги (там – 1:2 и 1:1 против «Ливерпуля»). Машина уже завелась к тому времени, а в этом сезоне поехала.

«Фулхэм» на уступил в текущем чемпионате ни одной из команд ТОП-4 АПЛ в домашнем матче – 3 победы и ничья. 0 поражений от «Ливерпуля» (3:2, 2:2). 0 поражений от «Ньюкасла» (3:1, 2:1). 0 поражений от «Ноттингем Форест» (1:0, 2:1). Бонусом – обыграны «Челси» (2:1) на выезде и «Брайтон» (3:1) с «Тоттенхэмом» (2:0) дома. Против команд ТОП-7 таблицы «Фулхэм» насобирал суммарно 20 очков за 11 матчей (темп – 1,82 балла за игру). Для сравнения: «Челси» против тех же соперников набрал 8 пунктов за 9 попыток, «Арсенал» – 17 за 10. Покушение на «святое»: даже «Ливерпуль» хуже по абсолютному показателю и не намного лучше по среднему (19 очков в 10-ти матчах, темп набора – 1,9). Проще говоря, «Фулхэм», если бы не терял против более слабых команд из-за неумения дожать оппонентов, мог бы сейчас бороться с «Ливерпулем» за титул. Потому что против лидеров играет лучше любого из конкурентов «красных».

Следует добавить еще и то, что команда все больше прогрессирует в результатах. Тренер взял «дачников» в ЧШ – вывел в АПЛ в первый сезон – победами над слабыми клубами помог сохранить прописку во второй – научил побеждать топов в третий – сделал из команды убийцу лидеров и претендента на еврокубки в четвертый. Это не один сильный сезон – это уже череда, и каждый следующий – лучше предыдущего. И это – со слабым составом и без большого количества трансферов. Создана система, дающая результат, налаживание работы которой позволяет добиваться успехов все чаще и чаще. Представьте, как это могло работать, если бы клуб имел больше ресурсов. Или лучше так: как это могло работать, если бы лично Силва имел больше ресурсов? Дальнейший шаг – это уже конкуренция за место в ЛЧ с «Челси», «Манчестер Сити», «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и др. И текущего состава может не хватить. Возможно, это уже потолок. А если так, тренеру следует уходить.

Что там по игре?

Зайду с козырей: недавно, менее двух недель назад, «Фулхэм» не просто победил «Ливерпуль» дома (3:2), но и переиграл его в футбол (1,73 против 1,41 по xG). И как-то вроде нечестно списывать это на то, что будущий чемпион был лишен мотивации, потому что «Ливерпуль» может закончить чемпионат только с 2-мя поражениями, одно из которых состоялось здесь, в Лондоне. Причем в течение матча «Фулхэм» и уступал, и вел в счете – хорошо чувствовал себя как минимум в двух игровых сценариях (спасаться и удерживать результат – это вообще о разном футболе). Сугубо по ожидаемым голам столичные – на 8-й позиции в лиге с чисто символическим отставанием менее чем в пункт от «Астон Виллы», четвертьфиналиста ЛЧ, и «Ньюкасла», который после победы на неделе оказался на 3-й ступени таблицы АПЛ. «Брайтон», который многие нахваливают, ниже. Да что там: даже «Ноттингем» не настолько хорошо играет, как «Фулхэм»! По этому показателю «дачников» получается только хвалить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Перейра празднует победу над Ливерпулем

Однако можно набросать комплиментов и за другое. Вы же знаете, что топ-клубы в последнее время вообще не зовут к себе тренеров, которые толеруют футбол на отбой и вообще не ставят на владение. Хочешь работать в элитном клубе – учи футболистов играть с мячом в ногах. Силва это делает, поэтому «Фулхэм» с его средним контролем в 52,4% является 7-м в АПЛ (выше – только «большая шестерка»), без учета «МЮ» (владеет больше, но бьет и забивает меньше, а значит, это крайне неэффективное владение) – вообще 6-й. А еще лондонцы в ТОП-6 АПЛ по показателю OPPDA (показывает, сколько передач делаешь ты до попытки возврата мяча соперником), поэтому прессинг против них – относительно неэффективен, они реже большинства команд дивизиона теряют мяч на своей половине поля, на этапе билд-апа. Кроме того, «Фулхэм» имеет больше голов с игры (36), чем «Арсенал» и «Челси» (по 33), проводит меньше времени на своей трети поля (29%), чем «Астон Вилла» (30%). Команда тяготеет к игре первым номером.

Хорошо, можно даже немного отойти от статистики: матчи «Фулхэма» просто приятно смотреть. Да, там нет 15-ти вариаций расположения игроков на поле – почти всегда одна и та же схема с похожими настройками. Всегда – подключение крайних защитников к атаке. Всегда – чистая «девятка», ориентир атак, впереди. Всегда – креативный Ивоби, у которого развязаны руки и есть разрешение двигаться чуть ли не по всему полю. Я не хочу сказать, что это простой футбол, но это что-то совсем не гвардиоловское. Если выбирать, лучшее сравнение – с «Ливерпулем» Слота, где качественный футбол состоит из принятия в основном простых решений. Здесь – то же самое. На поле есть порядок, у каждого игрока есть своя задача, но нет запрета на творчество – это не игроки-функции, это, скорее, актеры, которые играют свои роли по заранее прописанному сценарию, но с добавлением чего-то от себя – каких-то мелких вещей, которые не повлияют на сюжет, но сделают роль оскароносной. И команда не отказывается от этого даже в матчах против топов.

Что там по комплектации состава?

Честно: это – ужас! Когда я играл в FM за команду-новичка, то я, прежде всего, искал себе игроков из этого же чемпионата, которые больше не нужны своим клубам. Когда я становился несколько сильнее, уже через год, то уже покупал футболистов из-за рубежа и мог позволить себе забрать игрока основного состава у прямого конкурента. Так вот, «Фулхэм» поставил эту идею – «берем не нужных другим» – на поток. Очень мало сейчас в топ-лигах Европы проектов, которые живут на «сбитых летчиках», и тех, кто «не оправдал ожиданий». Как правило, такие клубы просто выживают. Однако не «Фулхэм». Только перед этим сезоном подъехали Сессеньон (был настолько не нужен «шпорам») и Смит-Роу (не оправился после травмы, поэтому не понадобился «Арсеналу»). В прошлом сезоне прибыли Кастань, Ивоби и Хименес, которые до этого провели плохой год в составах «Лестера», «Эвертона» и «Вулвз» соответственно. Уже поняли логику?

Еще раньше подписали Траоре (свободный агент), Перейру (всего 9,5 миллиона евро компенсации для «МЮ») и Лено (за забавные 3,6 миллиона евро из «Арсенала»). Перед успешным сезоном в ЧШ приобрели Харри Уилсона из «Ливерпуля». И это я называю вам исключительно трансферы с положительным эффектом на ощутимой дистанции. Эпизодических героев было гораздо больше. Например, Диоп и Джеймс. Были и удачные приобретения из-за рубежа: Муниз (дешевый ноунейм из Бразилии), Соломон (остался без футбола посреди сезона из-за войны в Украине), Виллиан (ветеран, уже уехавший доигрывать на родину, но вернувшийся), Тете (не понадобился даже кризисному «Лиону») и др. Имели место и неудачные приобретения, но их значительно меньше. И я не знаю, насколько причастен ко всем этим подписаниям Силва, но даже если совсем нет, то все равно – герой, потому что вписать в игру столько не нужных никому на таком уровне игроков – большой талант. А если он еще и сам выбирал/помогал их выбрать для команды...

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Ивоби и Райан Сессеньон (справа)

Лено с Силвой отдает за сезон больше передач, чем в любой год с «Арсеналом». Для Ивоби этот чемпионат – уже лучший в жизни по количеству голевых действий. У Сессеньона – рекордный год по голам в АПЛ. У Робинсона 10 ассистов в лиге – больше, чем у любого другого защитника. Бесси и Перейра здесь играют в лучший футбол в карьере. Виллиан, Смит-Роу и Траоре часто начинают со скамейки запасных, но здесь действительно нужны: тренер выпускает их не потому, что больше некого, а потому, что те могут чем-то помочь команде. Это единственный клуб первой десятки АПЛ, где есть настоящая, а не искусственная конкуренция между центральными форвардами: Хименес имеет больше голов, чем Муниз (10 против 8) и, в отличие от него, может еще и ассистировать (3 против 1-го), но и минут сыграл вдвое больше. Поэтому они и чередуются (прошлый сезон вытащил бразилец: 8 голов в 8-ми матчах, тогда в старте играл только он). У Силвы едва ли не все – полезные и важные.

Что там было в Эвертоне?

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Силва во время работы в Эвертоне

Когда-то тренер уже получал шанс в более серьезной команде – во втором клубе Ливерпуля. Тогда было неплохо в первом сезоне (8-е место), но не пошло во втором: 9 поражений в 15-ти турах, и досрочное увольнение. В тот раз тренера наказали за плохие стандарты у своих ворот: «Эвертон» даже имел целую серию из матчей, когда пропускал именно таким образом В первый сезон «ириски» стали худшими в АПЛ по пропущенным после штрафных и угловых (16 голов), во второй – почти (15), хотя Силва проработал менее половины туров. Так что слабое место тренера было известно всем. И он его лишился: только две команды лиги этого сезона АПЛ пропустили со стандартов меньше «Фулхэма» (6). То ли Силва пригласил соответствующего тренера в штат, то ли сам стал после травматического опыта больше времени и внимания уделять компоненту, но прогресс очевиден. А больше очевидных слабых сторон его «Эвертон» и не имел.

А вот очевидно сильные – да. К примеру, прессинг. В единственный полный сезон с Силвой «ириски» имели 5-й в лиге показатель PPDA (количество передач, которые выполняет соперник до твоей попытки перехватить круглого), указывающий на интенсивность игры без мяча, лучший среди команд вне ТОП-5 таблицы АПЛ. Его «Фулхэм» по этому аспекту в лучшие не входит, потому что состав не подходящий (как ты заставишь Виллиана прессинговать?), а тренер готов поступиться своими игровыми принципами ради результата – хорошее качество. Это не случай условного Постекоглу, который будет играть в одно и то же без учета особенностей состава. Нет, Силва посмотрит и решит, что полезно для команды, а что нет. Он достаточно гибок. Не такой, который будет существенно подстраиваться под каждого нового оппонента, но предложит футболистам сыграть в том стиле, который наиболее подходит составу. Очень удачный баланс. Такой нужен на топ-уровне.

Что может быть и что будет?

Силва еще не работал в команде, которая могла бы покупать звезд футбола, поэтому у меня нет причин уверять, что при таких условиях у него все получится. Однако у него действительно может все получиться! Он может поставить привлекательную игру с мячом и эффективную без мяча. Он знает, как побеждать лучшие команды АПЛ с отнюдь не лучшим составом. Он может успешно работать с совершенно разными по футбольным качествам игроками (что общего вообще сейчас между Траоре и Виллианом?). Он способен развивать футболистов и возрождать карьеры, а не только использовать готовые топы. Он готов к внутренним компромиссам в вопросах стиля. Он доказал, что развивается как специалист, превратившись из «тренера, умеющего только в прессинг и имеющего самую плохую в стране оборону на стандартах» в «наставника, команда которого может играть по-разному и нечасто пропускает после угловых». Это тянет на ультимативное резюме.

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Есть куча случаев, когда тренер получал шанс в топ-команде за значительно меньшие достижения. Даже тот же Хау. Конечно, тот работал на одном месте вдвое дольше Силвы, но будто и отрезка в 4 года должно было быть достаточно для оценки умения тренера трудиться в долгую. Силва сделал вообще все, что только было возможно, чтобы пойти на повышение. Лучше уже некуда. Лучше – лишь пример прошлогодней «Жироны» или «Фореста», но они имели средние по меркам лиги составы, а «Фулхэм» – ощутимо слабее. Силва уже на верхней ступени стремянки, единственный шанс оказаться выше – взять более длинную стремянку. В этом плане за него – контракт: он будет действовать только до лета 2026-го, так что выкупать его даже сейчас должно быть не слишком дорого (для клубов самой богатой лиги мира – вообще дешево). А если даже никто не отважится, уже с января 2026-го он сможет вести переговоры с другими командами – тогда уже чуть больше, чем через год мы увидим его в более амбициозном проекте.

Ехать из Англии после почти 10-ти лет работы в стране – глупо. Поэтому вряд ли Силва двинется спасать родной «Спортинг» (уже тренировал его) или кризисный «Порту». Будет ждать предложений от местных. И дождется, потому что топам нужен сильный тренер. «Челси» может плохо закончить сезон и остаться без ЛЧ – тогда Мареска рискует быть уволенным. «МЮ» ставит на Аморима и дает ему карт-бланш на любые результаты до лета, но после этого будет ждать побед: если не будут разрывать, снимут еще до зимы. Еще один провальный старт чемпионата не простят даже Гвардиоле в «Сити». А если вдруг Эмери или Хау получат предложения от еще более сильных клубов после сильного сезона и уйдут? А это я еще не вспомнил о «Тоттенхэме», который вроде бы так, шаг вперед, но уже фигурирует в новостях-слухах о будущем Силвы, но с ужасными условиями труда, как для тренера топ-команды (в других больших клубах президенты дают тренерам больше). Так что хорошие варианты могут быть уже летом, если даже нет – осенью-зимой.

И у каждого нуждающегося в шорт-листе одним из первых кандидатов будет Силва.