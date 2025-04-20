Рубен Аморим – не Гарри Поттер, но увольнять его сейчас из МЮ вряд ли нужно

Не так давно, после проигранного «МанЮнайтед» матча «Фулхэму», главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим в сердцах признался, что даже победа в Лиге Европы не способна для его команды спасти этот сезон. И с этом сложно не согласиться. Несмотря на геройства манкунианцев в ответной игре четвертьфинале ЛЕ против «Лиона» и их героического выхода в полуфинал этого турнира, все же доминирующее впечатление от игры нынешней команды – ее оглушительные неуспехи на внутренней арене.

За шесть туров до конца текущего сезона лучшая команда в истории английского футбола занимает лишь 14-е место, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Даже если учесть, что в оставшихся поединках АПЛ подопечным Аморима будет сопутствовать удача (во что верится с трудом, или, точнее, не верится вообще), то даже при таком раскладе «МЮ» выше 11-го место в турнирной таблице вряд ли поднимется.

И по факту какое бы место не занял «Манчестер Юнайтед» на финише текущего сезона чемпионата Англии, иначе, нежели провалом, этот финиш и не назовешь.

Помимо того, что манкунианцы вылетели из Кубка Лиги и Кубка Англии, в АПЛ они тоже успели порядком начудить. Начудить в плохом смысле этого слова. Нынешний «МЮ» уже установил сразу несколько антирекордов. Если их перечислять, у болельщиков некогда лучшего клуба Англии и одного из лучших в мире могут не выдержать нервы. Посему упомяну лишь о нескольких таких «чудачествах», ведь слов из песни все равно не выбросишь.

Полнейший провал «МЮ» на старте сезона (в первых десяти поединках): хуже было лишь в сезоне 1986/87. В пассиве команды на данный момент – 14 поражений. Больше было лишь в сезоне 1973/74, когда «МЮ» понизился в классе (и такое бывало в его славной истории). В декабре 2024-го «красные дьяволы» проиграли шесть матчей. Больше поражений за один месяц у них было в очень далеком 1930 году.

На этом в части антирекордов можно поставить точку. Однако, все же, позволю себе добавить, что в том случае, если «МанЮнайтед» таки финиширует ниже десятой строчки в таблице, то это тоже будет повторение неудачи сезона 1989/90. И да, команда может ухудшить свой антирекорд по числу набранных очков в течение чемпионата. Для этого ей нужно набрать не выше 48 баллов (сейчас 38-м).

Да уж, Аморим прав: даже победа в Лиге Европы и, таким образом, выход в основной раунд Лиги чемпионов не спасут сезон «МЮ». Потому что спасать там уже нечего.

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Но как же так получилось, что один из самых преуспевающий футбольных проектов Англии последних лет тридцати докатился до такой жизни? Как правило, на сложный вопрос сложно найти простой ответ. Однако в данном случае ответ (или ответы) лежит на поверхности.

На мой взгляд, не совсем правильно искать причини неудач некогда главного клуба Манчестера и всей Британии лишь в спортивной составляющей. Нужно обязательно смотреть и в финансовый аспект. А он, скажем откровенно, удручающий.

После того, как контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» приобрел Джим Рэтклифф, выкупив его у ненавистной для всех болельщиков команды семьи Глейзеров, клуб только то и делает, что экономит и урезает. А все потому, что лишь за последние три года убытки «МанЮнайтед» достигли отметки в триста миллионов фунтов стерлингов. Глейзеры за время своего правления превратили преуспевающий клуб в машину по выкачке денег. И когда Рэтклифф начал вникать во все это, он и прозрел.

Оттуда – массовые сокращения работников клуба (свыше 250 человек, среди которых клубная легенда – сэр Алекс Фергюсон). По имеющимся данным, будет еще одно грандиозное сокращение персонала в «МЮ». Клуб не «тянет» офис в Лондоне, и этот «пункт» будет закрыт.

Дошло до того, что сотрудники клуба уже не имеют бесплатного питания на стадионе. Как и бесплатного проезда на «Олд Траффорд». Да и сама легендарная арена нуждается в капитальном ремонте.

Показателен в этой связи момент, когда после одного из матчей Аморим проводил пресс-конференцию, и в это время с потолка начала капать вода. Впервые за многие годы «МЮ» столкнулся с проблемой заполняемости арены на домашние матчи. И дело тут не только в дрянной игре команды, но и в существенном увеличении цен на билеты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим после победы над Лионом в Лиге Европы

Понятное дело, что при такой разрухе, и не только в головах, априори не может вестись речь о борьбе за чемпионский титул. Не до жиру сейчас. И факт очень скромного поведения «МанЮнайтед» во время недавнего (зимнего) трансферного окна лишь подтверждает то дно, до которого опустился некогда самый процветающий клуб Британии.

Хотя и Рэтклифф тоже хорош. Предыдущий наставник манкунианцев – Эрик тен Хаг – был уволен в конце осени прошлого года. Уволен после того, как с ним продлили контракт. Это увольнение влетело «МЮ» в копейку. В хорошую копейку: порядка двадцати миллионов фунтов неустойки (если считать весь тренерский штаб). А чтобы досрочно вырвать Аморима из «Спортинга», клуб из Манчестера заплатил клубу из Лиссабона еще одиннадцать миллионов фунтов. Плюс – нехилая зарплата для португальского коуча и его тренерского штаба. Вот и считайте, сколько «МЮ» потерял на ровном месте, не имея царя в голове.

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Ну, а теперь о той самой спортивной составляющей. Она видима для абсолютного большинства, причем видима невооруженным взглядом, поэтому и вызывает столько горечи и желания забросать камнями и команду, и ее нынешний тренерский штаб.

О том, насколько в нынешнем «МЮ» все плохо, вскользь было упомянуто выше. Там, где речь шла об антирекордах «МЮ». Однако, все же, если говорить объективно, точнее, попытаться так говорить, что само по себе занятие очень сложное, поскольку вряд ли удастся избежать эмоциональной составляющей, то тогда можно сделать простой вывод, что вряд ли Аморим мог спасти нынешний сезон.

Перспективный португальский тренер пришел в «МЮ» в разгар сезона. После того, как стало очевидно, что тен Хаг не тянет. Эрик провалился в «МЮ». Провалился фактически на старте, когда уже после первых двух поражений отказался от своего футбола – доминирующего, размашистого и результативного. «МЮ» не станет «Аяксом», – уже после той знаменитой фразы голландца можно было увольнять. Уволили позже.

Собственно, практически все тренеры «МанЮнайтед» после сэра Алекса пытались ставить команде контратакующий футбол. И не преуспели в этом. А вот Аморим пытается поставить команде иной футбол. Тот, с которым он доминировал в Португалии, разбивши в рамках ЛЧ «МанСити» 4:1.

Однако далеко не всем понравились идеи Рубена. Не понравились потому, что команда была вынуждена перестраиваться на новую схему – с 4-3-3 на 3-4-3. Переформатирование проходило (и до сих пор проходит) очень болезненно. Многие вчерашние лидеры оказались и не лидерами вовсе. Каземиро и Магвайр не тянут. Не говоря уже об Онана. Собственно, а кто тянет? Хойлунд, Эриксен, Санчо, Маунт или Гарначо? Да разве что Бруну Фернандеш. Да и он не двужильный. И нервы даже у него сдают: уже три красные карточки за сезон.

Нервозность сплошная, не только у Бруну. Команда не готова ни физически, ни морально. Очень много пропускает со стандартов. Да и склоки постоянные. От Рэшфорда пришлось избавляться. И от Антони.

Порой и Аморим мечется на скамейке, как угорелый, рубая с плеча странными заменами в стиле позднего Виталия Кварцяного. И травмопад ужасный, не заканчивающийся. Впору бросить все со словами «да гори оно синем пламенем».

Не исключено, что Рэтклифф так и сделает. То есть, психанет еще раз, и уволит Аморима. Слухи по этому поводу уже роятся. Но вряд ли окажется прав. Потому что, с одной стороны, снова придется выплачивать серьезную неустойку, а с другой, снова придется искать нового тренера. И снова команда будет страдать и роптать, подстраиваясь и перестраиваясь.

Наиболее логичным выходом из ситуации видится терпение. Нужно дотерпеть до конца нынешнего, в любом случае провального сезона. Дотерпеть для того, чтобы избавиться от балласта в команде, и приобрести новых игроков. Под стиль Аморима. Рубен ведь тоже начинал неудачно в «Спортинге». Но затем, после 19 лет безтрофейного затишья, привел «зелено-белых» к титулу чемпионов Португалии.

Авось, если ему довериться и не мешать, то он сможет привести и «Манчестер Юнайтед» к титулу чемпионов Англии. Впервые за последние тринадцать лет.