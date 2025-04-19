Известен состав Бенфики на важнейший матч в Португалии. Сыграет ли Трубин?
Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе
Сегодня, 19-го апреля, пройдет матч 30-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Витория» Гимараеш сыграет против «Бенфики».
В стартовом составе «орлов» сегодня выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Этот поединок является крайне важным для «орлов», которые ведут борьбу со «Спортингом» за чемпионство. Сейчас «Бенфика» идет второй с 69 очками, «Спотринг» опережает «орлов» на три очка, но имеет на один сыгранный матч больше.
Трубин проведет сегодня 43 матч в этом сезоне. В его активе 45 сухих матчей.
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