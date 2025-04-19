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Португалия
19 апреля 2025, 22:20 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:08
618
0

Известен состав Бенфики на важнейший матч в Португалии. Сыграет ли Трубин?

Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе

19 апреля 2025, 22:20 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:08
618
0
Известен состав Бенфики на важнейший матч в Португалии. Сыграет ли Трубин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 19-го апреля, пройдет матч 30-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором «Витория» Гимараеш сыграет против «Бенфики».

В стартовом составе «орлов» сегодня выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Этот поединок является крайне важным для «орлов», которые ведут борьбу со «Спортингом» за чемпионство. Сейчас «Бенфика» идет второй с 69 очками, «Спотринг» опережает «орлов» на три очка, но имеет на один сыгранный матч больше.

Трубин проведет сегодня 43 матч в этом сезоне. В его активе 45 сухих матчей.

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Витория Гимараеш Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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