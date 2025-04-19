Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.

Мудрик крайне редко появляется на публике и социальных сетях, но сегодня нарушил тишину, прокомментировав сообщение «Челси» в Инстаграме.

Лондонский клуб вспомнил матч против «Фулхэма» в прошлом сезоне АПЛ, «Челси» тогда победил 2:0, а Михаил забил один из голов.

«😢», – написал Мудрик в комментарии под постом.

Уже завтра, 20 апреля, «Фулхэм» будет принимать «Челси» на своем поле. Матч состоится в 16:00.