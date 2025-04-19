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  4. Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Англия
19 апреля 2025, 22:32 |
2997
3

Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях

Михаил прокомментировал сообщение в Инстаграме «Челси»

19 апреля 2025, 22:32 |
2997
3
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист ожидает результат пробы В, который и решит его дальнейшую судьбу.

Мудрик крайне редко появляется на публике и социальных сетях, но сегодня нарушил тишину, прокомментировав сообщение «Челси» в Инстаграме.

Лондонский клуб вспомнил матч против «Фулхэма» в прошлом сезоне АПЛ, «Челси» тогда победил 2:0, а Михаил забил один из голов.

«😢», – написал Мудрик в комментарии под постом.

Уже завтра, 20 апреля, «Фулхэм» будет принимать «Челси» на своем поле. Матч состоится в 16:00.

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Фулхэм - Челси Михаил Мудрик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Alehandro
Якщо хтось десь ще смайлик запостить, обов"язково дайте нам знати. Це дуже важливо
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+6
Pavel_i_C0
Дозу клянчить 
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+2
mini.f
ТЕПЕРЬ У МУДРИКА БУДЕТ МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ БЕЗ ФУТБОЛА, ЕГО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ - ПОПЫТАТЬСЯ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРЕСТИ КАКУЮ-ТО ПРОФЕССИЮ, ВЕДЬ НЕ ВЕЧНО БУДЕШЬ В ФУТБОЛЕ БАБЛО КОСИТЬ, НАЙТИ НОРМАЛЬНУЮ ЖЕНУ, А МОЖЕТ ПОЙТИ НА ФРОНТ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ... СЛАБО?
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+1
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