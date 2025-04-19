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Италия
19 апреля 2025, 21:10 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:19
1688
4

Стало известно, сыграет ли Довбик за Рому в матче против Вероны

Артем не выйдет в старте

19 апреля 2025, 21:10 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:19
1688
4
Стало известно, сыграет ли Довбик за Рому в матче против Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Верона».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинский нападающий Артем Довбик не заявлен в стартовом составе «Ромы» в этом матче.

В этом сезоне Серии А Довбик провел 28 матчей и забил 11 голов. У Артема также два ассиста.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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Test
Що не зрозумілого??? Довбик заявлений в стартовому складі, але наполе не вийде... Писака статті, чув дзвін та не знає звідки він...))
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+1
Алексей Сережка
Що ви там курите?
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+1
vlado4ekua
Так в старте выйдет Шомуродов или нет? К чему написали, что Довбык сыграет?
Ответить
0
apepa
Полено выйдет на поле на 77 минуте. Скрыньте!
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-2
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