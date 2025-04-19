Стало известно, сыграет ли Довбик за Рому в матче против Вероны

В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Верона».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинский нападающий Артем Довбик не заявлен в стартовом составе «Ромы» в этом матче.

В этом сезоне Серии А Довбик провел 28 матчей и забил 11 голов. У Артема также два ассиста.