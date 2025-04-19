Италия19 апреля 2025, 21:10 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:19
1688
4
Стало известно, сыграет ли Довбик за Рому в матче против Вероны
Артем не выйдет в старте
19 апреля 2025, 21:10 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:19
1688
4
В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Верона».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Украинский нападающий Артем Довбик не заявлен в стартовом составе «Ромы» в этом матче.
В этом сезоне Серии А Довбик провел 28 матчей и забил 11 голов. У Артема также два ассиста.
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Комментарии 4
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Що не зрозумілого??? Довбик заявлений в стартовому складі, але наполе не вийде... Писака статті, чув дзвін та не знає звідки він...))
Що ви там курите?
Так в старте выйдет Шомуродов или нет? К чему написали, что Довбык сыграет?
Полено выйдет на поле на 77 минуте. Скрыньте!
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