Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером

В матче чемпионата Украины Колос обыграл Шахтер со счетом 4:2, а совершенно нереальную игру показал молодой полузащитник Владислав Велетень.

Игрок забил гол (третий для гостей в матче), а также сделал три результативные передачи и помог забить Ррапаю, Цурикову и Боливару. Особенно красивым был ассист на Цурикова и рывок Велетня во время четвертого гола.

Всего в сезоне у 22-летнего игрока 2 гола и 5 результативных передач.