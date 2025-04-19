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  4. Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 20:18 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:28
2694
13

Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером

Велетень выдал невероятный матч против команды Марино Пушича

19 апреля 2025, 20:18 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:28
2694
13
Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером
ФК Колос. Владислав Велетень

В матче чемпионата Украины Колос обыграл Шахтер со счетом 4:2, а совершенно нереальную игру показал молодой полузащитник Владислав Велетень.

Игрок забил гол (третий для гостей в матче), а также сделал три результативные передачи и помог забить Ррапаю, Цурикову и Боливару. Особенно красивым был ассист на Цурикова и рывок Велетня во время четвертого гола.

Всего в сезоне у 22-летнего игрока 2 гола и 5 результативных передач.

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Владислав Велетень Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 13
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avk2307
Дмитро казав , що він вихованець Шахтаря
А виявилось так як казали ті хто були праві, він вихованець Динамо Київ.
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+9
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Burevestnik
інфа із вікіпедії:
Владислав Велетень, родився 01.10.2002,
з 2015 по 2021 рік був в системі "Динамо" Київ,
в 2021 році вільним агентом перейшов в "Колос" Ковалівка.
19.04.2025 разом з "Колосом" натягнув по самі помідори ФК "Шахтарку"
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+7
Tom
Не можу не відзначити пророблену роботу головного тренера Колоса - браво! Розкатали нас як дітей!
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+6
Burevestnik
наприкінці матчу уйо.ки із ШД мабуть травмували Велетня..
під...си.   
 
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+5
vbrjkf
Красава !!!
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+5
DKyivforever
Селекційна служба Динамо! Терміново тре щось вирішувати!
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+3
😼
Динамівська школа.
Велетень
Красава
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+2
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