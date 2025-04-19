Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 20:18 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:28
2694
13
Нереально. Игрок Колоса забил и сделал 3 ассиста в матче с Шахтером
Велетень выдал невероятный матч против команды Марино Пушича
19 апреля 2025, 20:18 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:28
2694
13
В матче чемпионата Украины Колос обыграл Шахтер со счетом 4:2, а совершенно нереальную игру показал молодой полузащитник Владислав Велетень.
Игрок забил гол (третий для гостей в матче), а также сделал три результативные передачи и помог забить Ррапаю, Цурикову и Боливару. Особенно красивым был ассист на Цурикова и рывок Велетня во время четвертого гола.
Всего в сезоне у 22-летнего игрока 2 гола и 5 результативных передач.
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А виявилось так як казали ті хто були праві, він вихованець Динамо Київ.
Владислав Велетень, родився 01.10.2002,
з 2015 по 2021 рік був в системі "Динамо" Київ,
в 2021 році вільним агентом перейшов в "Колос" Ковалівка.
19.04.2025 разом з "Колосом" натягнув по самі помідори ФК "Шахтарку"
під...си.
Велетень
Красава