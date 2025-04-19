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  4. ВИДЕО. Отрыв сокращен. Кевин отличился голом с пенальти
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:18
199
0

ВИДЕО. Отрыв сокращен. Кевин отличился голом с пенальти

Бразильский вингер забил второй гол донецкой команды

19 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:18
199
0
ВИДЕО. Отрыв сокращен. Кевин отличился голом с пенальти
ФК Шахтер. Кевин

В субботу, 19 апреля, проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+5-й минуте взятием ворот с пенальти отметился Кевин. 2:3 на табло Арены Львов.

❗️ ВИДЕО. Отрыв сокращен. Кевин отличился голом с пенальти

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Теннис
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