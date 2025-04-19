Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:29
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ВИДЕО. Это точка. Боливар забил в ворота Шахтера
Клуб из Ковалевки вырвал победу
19 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:29
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В субботу, 19 апреля, проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».
Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90+8-й минуте взятием ворот отметился Джованни Боливар. 2:4 на табло Арены Львов.
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