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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:29
664
0

ВИДЕО. Это точка. Боливар забил в ворота Шахтера

Клуб из Ковалевки вырвал победу

19 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:29
664
0
ВИДЕО. Это точка. Боливар забил в ворота Шахтера
ФК Колос. Джованни Боливар

В субботу, 19 апреля, проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+8-й минуте взятием ворот отметился Джованни Боливар. 2:4 на табло Арены Львов.

❗️ ВИДЕО. Это точка. Боливар забил в ворота Шахтера

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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