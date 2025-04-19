Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 19:46 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:11
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ВИДЕО. Фантастика! Велетень забил в ворота Шахтера
Кажется, что донецкий клуб прощается с чемпионскими амбициями
19 апреля 2025, 19:46 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:11
1684
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В субботу, 19 апреля, проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».
Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 85-й минуте взятием ворот отметился Владислав Велетень. 1:3 на табло Арены Львов.
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Комментарии 1
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Никакой фантастики. Шахтер слаб.Разбалансирован.А Велетень сегодня очень здорово сыграл
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