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  4. ВИДЕО. Фантастика! Велетень забил в ворота Шахтера
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 19:46 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:11
1684
1

ВИДЕО. Фантастика! Велетень забил в ворота Шахтера

Кажется, что донецкий клуб прощается с чемпионскими амбициями

19 апреля 2025, 19:46 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:11
1684
1
ВИДЕО. Фантастика! Велетень забил в ворота Шахтера
ФК Колос

В субботу, 19 апреля, проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 85-й минуте взятием ворот отметился Владислав Велетень. 1:3 на табло Арены Львов.

❗️ ВИДЕО. Фантастика! Велетень забил в ворота Шахтера

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Шахтер - Колос Владислав Велетень
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Demid Romanchik
Никакой фантастики. Шахтер слаб.Разбалансирован.А Велетень сегодня очень здорово сыграл 
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