Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 19:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:05
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ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ
Судьи смотрели момент больше 10 минут
19 апреля 2025, 19:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:05
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В матче Шахтера и Колоса при счете 1:2 в пользу гостей на 60-й минуте возник спорный момент после гола Артема Бондаренко.
На кадре отметим крайнего справа игрока Шахтера, от которого мяч в итоге отскочил на Артема Бондаренко. Судьи VAR около 10 минут разбирались с тем, находился ли Марлон Гомес в офсайде.
Было решено, что это вне игры. Счет остался 2:1 в пользу Колоса, а вскоре после этого гости забили третий мяч.
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Комментарии 8
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Навіть з цього ракурсу видно, що офсайд є...
так на цих фото мяч вже в польоті? І то поза грою на першому знімку. Дайте фото удару по мячу
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по фото офсайд вполне очевиден. но с такой камеры зрительные впечатления могут быть обманчивы. Судя по длительности обсуждения видимо речь шла о сантиметрах. В таких слуаях конечно обидно за атакующую команду.
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Ваня Зінченко - не нагнітайте, там все очевидно
Судді дивилися 10 хв. - шукали кадр і ракурс, щоб не було видно, що офсайд?
А де лінія?
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