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  4. ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 19:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:05
2211
8

ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ

Судьи смотрели момент больше 10 минут

19 апреля 2025, 19:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:05
2211
8
ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

В матче Шахтера и Колоса при счете 1:2 в пользу гостей на 60-й минуте возник спорный момент после гола Артема Бондаренко.

На кадре отметим крайнего справа игрока Шахтера, от которого мяч в итоге отскочил на Артема Бондаренко. Судьи VAR около 10 минут разбирались с тем, находился ли Марлон Гомес в офсайде.

Было решено, что это вне игры. Счет остался 2:1 в пользу Колоса, а вскоре после этого гости забили третий мяч.

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Шахтер Донецк Колос Ковалевка Шахтер - Колос Марлон Гомес Украинская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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Aries2005
Навіть з цього ракурсу видно, що офсайд є...
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+8
avk2307
так на цих фото мяч вже в польоті?  І то поза грою на першому знімку. Дайте фото удару по мячу
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
по фото офсайд вполне очевиден. но с такой камеры зрительные впечатления могут быть обманчивы. Судя по длительности обсуждения видимо речь шла о сантиметрах. В таких слуаях конечно обидно за атакующую команду.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
Ваня Зінченко - не нагнітайте, там все очевидно
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+2
Муґунот Уух
Судді дивилися 10 хв. - шукали кадр і ракурс, щоб не було видно, що офсайд?
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+1
Микола Унгурян
А де лінія?
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0
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