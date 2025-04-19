ФОТО. Это офсайд или нет? У Шахтера забрали гол в матче УПЛ

В матче Шахтера и Колоса при счете 1:2 в пользу гостей на 60-й минуте возник спорный момент после гола Артема Бондаренко.

На кадре отметим крайнего справа игрока Шахтера, от которого мяч в итоге отскочил на Артема Бондаренко. Судьи VAR около 10 минут разбирались с тем, находился ли Марлон Гомес в офсайде.

Было решено, что это вне игры. Счет остался 2:1 в пользу Колоса, а вскоре после этого гости забили третий мяч.