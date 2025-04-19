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  4. ВИДЕО. Отрыв сокращен! Марлон Гомес забил в ворота Колоса
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:47
93
0

ВИДЕО. Отрыв сокращен! Марлон Гомес забил в ворота Колоса

Бразилец эффектно пробил слета

19 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:47
93
0
ВИДЕО. Отрыв сокращен! Марлон Гомес забил в ворота Колоса
ФК Шахтер. Марлон Гомес

В субботу, 19 апреля, проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 44-й минуте взятием ворот отметился Марлон Гомес. 1:2 на табло Арены Львов.

❗️ ВИДЕО. Отрыв сокращен! Марлон Гомес забил в ворота Колоса

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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