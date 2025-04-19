Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:46
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ВИДЕО. Невероятно! Колос забил второй гол в ворота Шахтера
Забитым мячом отличился Андрей Цуриков
19 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:46
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В субботу, 19 апреля, проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».
Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 38-й минуте взятием ворот отметился Андрей Цуриков. 0:2 на табло Арены Львов.
❗️ ВИДЕО. Невероятно! Колос забил второй гол в ворота Шахтера
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