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  4. ВИДЕО. Невероятно! Колос забил второй гол в ворота Шахтера
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:46
244
0

ВИДЕО. Невероятно! Колос забил второй гол в ворота Шахтера

Забитым мячом отличился Андрей Цуриков

19 апреля 2025, 18:38 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:46
244
0
ВИДЕО. Невероятно! Колос забил второй гол в ворота Шахтера
ФК Колос. Андрей Цуриков

В субботу, 19 апреля, проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте взятием ворот отметился Андрей Цуриков. 0:2 на табло Арены Львов.

❗️ ВИДЕО. Невероятно! Колос забил второй гол в ворота Шахтера

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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