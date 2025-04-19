Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 18:55 |
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ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ
Крушинский завершил комбинацию
19 апреля 2025, 18:55 |
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В матче чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем, который на длительное время прервала воздушная тревога, счет стал равным.
Полесье, уступая 0:1, сумело сравнять результат на 59-й минуте. Классную комбинацию провели Бабенко, Гуцуляк и Крушинский, а последний замкнул удобную передачу игрока сборной Украины.
Левый Берег – Полесье. Гол Крушинского на 59-й минуте
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