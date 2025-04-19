ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ

В матче чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем, который на длительное время прервала воздушная тревога, счет стал равным.

Полесье, уступая 0:1, сумело сравнять результат на 59-й минуте. Классную комбинацию провели Бабенко, Гуцуляк и Крушинский, а последний замкнул удобную передачу игрока сборной Украины.

Левый Берег – Полесье. Гол Крушинского на 59-й минуте