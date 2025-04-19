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  4. ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 18:55 |
577
0

ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ

Крушинский завершил комбинацию

19 апреля 2025, 18:55 |
577
0
ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ
ФК Полесье

В матче чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем, который на длительное время прервала воздушная тревога, счет стал равным.

Полесье, уступая 0:1, сумело сравнять результат на 59-й минуте. Классную комбинацию провели Бабенко, Гуцуляк и Крушинский, а последний замкнул удобную передачу игрока сборной Украины.

Левый Берег – Полесье. Гол Крушинского на 59-й минуте

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видео Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Левый Берег Киев Левый Берег - Полесье Борис Крушинский Алексей Гуцуляк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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