Стало известно, кто сыграет в финале пятисотника в Мюнхене

19 апреля на турнире АТР 500 в Мюнхене, который проходит на грунте, состоялись матчи 1/2 финала.

Американский теннисист Бен Шелтон в трех сетах вырвал победу у Франсиско Черундоло.

Шелтон проведет четвертый финал на уровне АТР и третий на пятисотниках. Шелтон стал первым американцем, который вышел в грунтовый финал выше турнира АТР 25 со времен Агасси в 2002 году.

Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев одолел Фабиана Марожана. Для представителя Германии это будет 38-й решающий поединок в карьере и 14-й на грунте.

Зверев и Шелтон встретятся между собой 20 апреля. Ранее Александр и Бен играли между собой только один раз, счет 1:0 в пользу немца.

ATP 500 Мюнхен. 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Фабиан Марожан – 7:6 (7:3), 6:3

Франсиско Черундоло [5] – Бен Шелтон [2] – 6:2, 6:7 (7:9), 4:6