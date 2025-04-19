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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 18:31 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:46
418
0

ВИДЕО. Супергол! Ррапай красивым ударом забил в ворота Шахтера

Албанский полузащитник открыл счет в матче

19 апреля 2025, 18:31 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:46
418
0
ВИДЕО. Супергол! Ррапай красивым ударом забил в ворота Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ариналдо Ррапай

В субботу, 19 апреля, в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте взятием ворот отметился Аринальдо Ррапай, который сильным ударом попал в нижний угол ворот Фесюна. 0:1 на табло Арены Львов.

❗️ ВИДЕО. Супергол! Ррапай красивым ударом забил в ворота Шахтера

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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