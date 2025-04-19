В субботу, 19 апреля, в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

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На 26-й минуте взятием ворот отметился Аринальдо Ррапай, который сильным ударом попал в нижний угол ворот Фесюна. 0:1 на табло Арены Львов.

❗️ ВИДЕО. Супергол! Ррапай красивым ударом забил в ворота Шахтера