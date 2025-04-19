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  4. Буяльский обошел Леоненко в реестре бомбардиров Динамо
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 16:51 | Обновлено 19 апреля 2025, 17:09
559
2

Буяльский обошел Леоненко в реестре бомбардиров Динамо

Капитан киевлян забил 80-й мяч в динамовских рядах

19 апреля 2025, 16:51 | Обновлено 19 апреля 2025, 17:09
559
2
Буяльский обошел Леоненко в реестре бомбардиров Динамо
ФК Динамо

В матче с «Оболонью» (3:0) Виталий Буяльский забил 80-й мяч за «Динамо». Тем самым, обойдя Виктора Леоненко, он вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости. 64 раза 32-летний капитан киевлян отличился в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

На отечественной арене Виталий в динамовских рядах поражал ворота 24-х клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Зари» – 7, «Александрии» – 6, «Львова» и «Черноморца» – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-18.04.2025)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

163

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2025

113

19

-

23

155

3.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

142

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

124

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

96

6.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2022

77

4

-

13

94

7.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

87

8.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2011-2025

64

1

1

14

80

9.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

79

10.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

11

70

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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Lesovij7
Только он забил из за 4.5 года, а буяльский за 11
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u6464u
нинішнім  Буратіно до Леоненка як до неба рачки, зараз таким як Ярмоленко можно до пенсії грати , і буде завжди кращий, немає на данний час футбола  в рідній ненці , хоча б Україна вижила, а уже потім футбол.
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