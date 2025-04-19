Буяльский обошел Леоненко в реестре бомбардиров Динамо

В матче с «Оболонью» (3:0) Виталий Буяльский забил 80-й мяч за «Динамо». Тем самым, обойдя Виктора Леоненко, он вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости. 64 раза 32-летний капитан киевлян отличился в чемпионатах Украины, 14 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

На отечественной арене Виталий в динамовских рядах поражал ворота 24-х клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Зари» – 7, «Александрии» – 6, «Львова» и «Черноморца» – по 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Динамо за годы независимости (1992-18.04.2025)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 163 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2025 113 19 - 23 155 3. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 142 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 124 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 96 6. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2022 77 4 - 13 94 7. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 87 8. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2011-2025 64 1 1 14 80 9. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 79 10. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 11 70

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.