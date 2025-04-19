ВИДЕО. Шок для Полесья. Аутсайдер забил команде Ашура

В матче чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем вперед на 22-й минуте встречи вышли хозяева, который отличились после навеса в штрафную.

Гол забил Дмитрий Семенов. Киевская команда забила впервые за четыре тура.

Левый Берег – Полесье. Гол Семенова