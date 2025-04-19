Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 16:40 |
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ВИДЕО. Шок для Полесья. Аутсайдер забил команде Ашура
Киевляне вышли вперед в первом тайме
19 апреля 2025, 16:40 |
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В матче чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем вперед на 22-й минуте встречи вышли хозяева, который отличились после навеса в штрафную.
Гол забил Дмитрий Семенов. Киевская команда забила впервые за четыре тура.
Левый Берег – Полесье. Гол Семенова
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