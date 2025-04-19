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  4. ВИДЕО. Шок для Полесья. Аутсайдер забил команде Ашура
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 16:40 |
573
0

ВИДЕО. Шок для Полесья. Аутсайдер забил команде Ашура

Киевляне вышли вперед в первом тайме

19 апреля 2025, 16:40 |
573
0
ВИДЕО. Шок для Полесья. Аутсайдер забил команде Ашура
ФК Левый берег

В матче чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем вперед на 22-й минуте встречи вышли хозяева, который отличились после навеса в штрафную.

Гол забил Дмитрий Семенов. Киевская команда забила впервые за четыре тура.

Левый Берег – Полесье. Гол Семенова

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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Левый Берег Киев Левый Берег - Полесье видео Дмитрий Семенов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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