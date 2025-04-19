Ярмоленко повторил клубный рекорд Реброва

Андрей Ярмоленко, 3-й раз поразив ворота «Оболони», довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 113. Тем самым он повторил клубный рекорд Сергея Реброва 17-летней давности. 55 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 58 – больше, чем кто-либо, в гостях. 52 раза отличился в первом тайме, 61 – во втором. 96 мячей забил с игры, 17 – с пенальти, 104 – в основном составе, 9 – после выхода на замену.

В динамовских рядах Андрей поражал ворота 28 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Черноморца» – 13 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8, «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» - по 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 4 - ничейными.

К слову, Ярмоленко в матче с «пивоварами» ко всему прочему установил новый рекорд украинских чемпионатов. Забив свой 21-й мяч в УПЛ в апреле, он на один гол превзошел прежнее достижение, принадлежавшее Сергею Реброву.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Голы Матчи Ср. рез. 1. Сергей РЕБРОВ 1993-2008 113 242 0,47 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2025 113 262 0,43 3. Максим ШАЦКИХ 2009-2009 97 215 0,45 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1995-2012 83 172 0,48 5. Виктор ЦЫГАНКОВ 2017-2023 77 156 0,49 6. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2013-2025 64 236 0,27 7. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 98 0,62 8 Олег ГУСЕВ 2004-2018 58 296 0,20 9 Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2013 57 178 0,32 10 Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1997-2008 51 224 0,23

Сезоны обозначены годом их окончания.