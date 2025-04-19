Ярмоленко повторил клубный рекорд Реброва
35-летний хавбек киевлян забил 113-й мяч в чемпионатах Украины
Андрей Ярмоленко, 3-й раз поразив ворота «Оболони», довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 113. Тем самым он повторил клубный рекорд Сергея Реброва 17-летней давности. 55 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 58 – больше, чем кто-либо, в гостях. 52 раза отличился в первом тайме, 61 – во втором. 96 мячей забил с игры, 17 – с пенальти, 104 – в основном составе, 9 – после выхода на замену.
В динамовских рядах Андрей поражал ворота 28 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Черноморца» – 13 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8, «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» - по 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 4 - ничейными.
К слову, Ярмоленко в матче с «пивоварами» ко всему прочему установил новый рекорд украинских чемпионатов. Забив свой 21-й мяч в УПЛ в апреле, он на один гол превзошел прежнее достижение, принадлежавшее Сергею Реброву.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993-2008
|
113
|
242
|
0,47
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2025
|
113
|
262
|
0,43
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
2009-2009
|
97
|
215
|
0,45
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1995-2012
|
83
|
172
|
0,48
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2017-2023
|
77
|
156
|
0,49
|
6.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2013-2025
|
64
|
236
|
0,27
|
7.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
98
|
0,62
|
8
|
Олег ГУСЕВ
|
2004-2018
|
58
|
296
|
0,20
|
9
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2013
|
57
|
178
|
0,32
|
10
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1997-2008
|
51
|
224
|
0,23
Сезоны обозначены годом их окончания.
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