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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 16:15 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:24
402
0

Ярмоленко повторил клубный рекорд Реброва

35-летний хавбек киевлян забил 113-й мяч в чемпионатах Украины

19 апреля 2025, 16:15 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:24
402
0
Ярмоленко повторил клубный рекорд Реброва
ФК Динамо

Андрей Ярмоленко, 3-й раз поразив ворота «Оболони», довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 113. Тем самым он повторил клубный рекорд Сергея Реброва 17-летней давности. 55 мячей Ярмоленко забил на своем поле, 58 – больше, чем кто-либо, в гостях. 52 раза отличился в первом тайме, 61 – во втором. 96 мячей забил с игры, 17 – с пенальти, 104 – в основном составе, 9 – после выхода на замену.

В динамовских рядах Андрей поражал ворота 28 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать «круглого» из сетки голкиперов «Черноморца» – 13 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8, «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» - по 7. 50 голов Ярмоленко стали победными для «Динамо» (рекорд УПЛ), а еще 4 - ничейными.

К слову, Ярмоленко в матче с «пивоварами» ко всему прочему установил новый рекорд украинских чемпионатов. Забив свой 21-й мяч в УПЛ в апреле, он на один гол превзошел прежнее достижение, принадлежавшее Сергею Реброву.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров Динамо в чемпионатах Украины

Игрок

Сезоны

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Сергей РЕБРОВ

1993-2008

113

242

0,47

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2025

113

262

0,43

3.

Максим ШАЦКИХ

2009-2009

97

215

0,45

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1995-2012

83

172

0,48

5.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2017-2023

77

156

0,49

6.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2025

64

236

0,27

7.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

98

0,62

8

Олег ГУСЕВ

2004-2018

58

296

0,20

9

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2013

57

178

0,32

10

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1997-2008

51

224

0,23

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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