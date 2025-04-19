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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:57
368
0

Шахтер и Колос опубликовали стартовые составы на матч чемпионата Украины

Поединок 25-го тура УПЛ состоится 19 апреля в 18:00

19 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:57
368
0
Шахтер и Колос опубликовали стартовые составы на матч чемпионата Украины
Getty Images/Global Images Ukraine.

19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги – на поле выйдут донецкий «Шахтер» и «Колос» из Ковалевки.

Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние.

«Шахтер» набрал 53 балла и занимает третье место в чемпионате. «Колос» разместился на 12-й позиции, в активе клуба – 24 очка.

Стартовые составы на матч Шахтер Колос:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Колос Ковалевка Шахтер - Колос стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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