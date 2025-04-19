Шахтер и Колос опубликовали стартовые составы на матч чемпионата Украины

19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги – на поле выйдут донецкий «Шахтер» и «Колос» из Ковалевки.

Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние.

«Шахтер» набрал 53 балла и занимает третье место в чемпионате. «Колос» разместился на 12-й позиции, в активе клуба – 24 очка.

Стартовые составы на матч Шахтер – Колос: