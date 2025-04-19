Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:57
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Шахтер и Колос опубликовали стартовые составы на матч чемпионата Украины
Поединок 25-го тура УПЛ состоится 19 апреля в 18:00
19 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:57
368
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19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги – на поле выйдут донецкий «Шахтер» и «Колос» из Ковалевки.
Поединок пройдет на стадионе «Арена Львов». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние.
«Шахтер» набрал 53 балла и занимает третье место в чемпионате. «Колос» разместился на 12-й позиции, в активе клуба – 24 очка.
Стартовые составы на матч Шахтер – Колос:
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