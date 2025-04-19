ФОТО. Усик на футболе. Украинский чемпион прибыл на матч УПЛ
Чемпион приехал поддержать Полесье
На матч чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем прибыл украинский боксер Александр Усик, который находится в вип-ложе вместе с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем.
Усик является игроком Полесья, однако в официальном матче пока не дебютировал. Ранее боксер заявлял, что мечтает выйти на поле в матче против Динамо.
Ожидается, что в ближайшее время будет официальное сообщение о следующем поединке Усика. Скорее всего, соперником будет Даниэль Дюбуа в бою за все титулы.
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