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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 16:22 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:58
931
1

ФОТО. Усик на футболе. Украинский чемпион прибыл на матч УПЛ

Чемпион приехал поддержать Полесье

19 апреля 2025, 16:22 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:58
931
1
ФОТО. Усик на футболе. Украинский чемпион прибыл на матч УПЛ
ФК Полесье. Александр Усик

На матч чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем прибыл украинский боксер Александр Усик, который находится в вип-ложе вместе с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем.

Усик является игроком Полесья, однако в официальном матче пока не дебютировал. Ранее боксер заявлял, что мечтает выйти на поле в матче против Динамо.

Ожидается, что в ближайшее время будет официальное сообщение о следующем поединке Усика. Скорее всего, соперником будет Даниэль Дюбуа в бою за все титулы.

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Александр Усик Геннадий Буткевич Полесье Житомир Левый Берег Киев Левый Берег - Полесье Украинская Премьер-лига фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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