ФОТО. Усик на футболе. Украинский чемпион прибыл на матч УПЛ

На матч чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем прибыл украинский боксер Александр Усик, который находится в вип-ложе вместе с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем.

Усик является игроком Полесья, однако в официальном матче пока не дебютировал. Ранее боксер заявлял, что мечтает выйти на поле в матче против Динамо.

Ожидается, что в ближайшее время будет официальное сообщение о следующем поединке Усика. Скорее всего, соперником будет Даниэль Дюбуа в бою за все титулы.