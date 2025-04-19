Карпаты пропустили первый с 28 сентября 2024 года мяч на своем поле
Рекордная сухая домашняя серия «львов» составила 828 минут
Гол полузащитника «Руха» Евгения Пастуха на 89-й минуте львовского дерби прервал рекордную домашнюю сухую серию «Карпат», которая составила 828 минут. Последний раз зелено-белые пропускали в родных стенах 28 сентября 2024 года – 1:3 с «Полесьем». Соавторами клубного достижения стали Яков Кинарейкин, отыгравший на «ноль» 448 минут подряд и Александр Кемкин – 380.
К слову, более продолжительные серии без пропущенных мячей на своем поле имели только «Шахтер» (четырежды), «Динамо» (дважды) и «Днепр».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие домашние серии в истории УПЛ
|
Мин.
|
Клуб
|
Началась
|
Закончилась
|
Вратари (минуты)
|
1058’
|
Шахтер
|
01.11.2008
|
09.08.2009
|
Андрей ПЯТОВ (878’),
Рустам ХУДЖАМОВ (180’)
|
1022’
|
Шахтер
|
18.03.1992
|
13.09.1992
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
1003’
|
Динамо
|
13.02.2021
|
06.11.2021
|
Георгий БУЩАН (823’),
Денис БОЙКО (180’)
|
881’
|
Шахтер
|
10.04.2004
|
24.10.2004
|
Ян ЛАШТУВКА (408’),
Дмитрий ШУТКОВ (360’),
Стипе ПЛЕТИКОСА (93’),
Жоау БАТИСТА (20’),
|
861’
|
Динамо
|
20.05.1995
|
27.10.1995
|
Александр ШОВКОВСКИЙ (681’),
Андрей КОВТУН (180’)
|
849’
|
Шахтер
|
18.05.1999
|
16.10.1999
|
Юрий ВИРТ (523’),
Дмитрий ШУТКОВ (326’)
|
840’
|
Днепр
|
25.08.1996
|
11.06.1997
|
Илья БЛИЗНЮК
|
828’
|
Карпаты
|
28.09.2024
|
19.04.2025
|
Яков КИНАРЕЙКИН (448’),
Александр КЕМКИН (380’)
|
826’
|
Шахтер
|
28.03.2010
|
19.09.2010
|
Андрей ПЯТОВ
|
818’
|
Металлист
|
30.08.1998
|
14.05.1999
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
812’
|
Кривбасс
|
16.06.1998
|
07.03.1999
|
Александр ЛАВРЕНЦОВ (774’),
Валерий ГОРОДОВ (38’)
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