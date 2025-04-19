Карпаты пропустили первый с 28 сентября 2024 года мяч на своем поле

Гол полузащитника «Руха» Евгения Пастуха на 89-й минуте львовского дерби прервал рекордную домашнюю сухую серию «Карпат», которая составила 828 минут. Последний раз зелено-белые пропускали в родных стенах 28 сентября 2024 года – 1:3 с «Полесьем». Соавторами клубного достижения стали Яков Кинарейкин, отыгравший на «ноль» 448 минут подряд и Александр Кемкин – 380.

К слову, более продолжительные серии без пропущенных мячей на своем поле имели только «Шахтер» (четырежды), «Динамо» (дважды) и «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие домашние серии в истории УПЛ