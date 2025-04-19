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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 16:03 |
118
0

Карпаты пропустили первый с 28 сентября 2024 года мяч на своем поле

Рекордная сухая домашняя серия «львов» составила 828 минут

19 апреля 2025, 16:03 |
118
0
Карпаты пропустили первый с 28 сентября 2024 года мяч на своем поле
УПЛ

Гол полузащитника «Руха» Евгения Пастуха на 89-й минуте львовского дерби прервал рекордную домашнюю сухую серию «Карпат», которая составила 828 минут. Последний раз зелено-белые пропускали в родных стенах 28 сентября 2024 года – 1:3 с «Полесьем». Соавторами клубного достижения стали Яков Кинарейкин, отыгравший на «ноль» 448 минут подряд и Александр Кемкин – 380.

К слову, более продолжительные серии без пропущенных мячей на своем поле имели только «Шахтер» (четырежды), «Динамо» (дважды) и «Днепр».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие домашние серии в истории УПЛ

Мин.

Клуб

Началась

Закончилась

Вратари (минуты)

1058’

Шахтер

01.11.2008

09.08.2009

Андрей ПЯТОВ (878’),

Рустам ХУДЖАМОВ (180’)

1022’

Шахтер

18.03.1992

13.09.1992

Дмитрий ШУТКОВ

1003’

Динамо

13.02.2021

06.11.2021

Георгий БУЩАН (823’),

Денис БОЙКО (180’)

881’

Шахтер

10.04.2004

24.10.2004

Ян ЛАШТУВКА (408’),

Дмитрий ШУТКОВ (360’),

Стипе ПЛЕТИКОСА (93’),

Жоау БАТИСТА (20’),

861’

Динамо

20.05.1995

27.10.1995

Александр ШОВКОВСКИЙ (681’),

Андрей КОВТУН (180’)

849’

Шахтер

18.05.1999

16.10.1999

Юрий ВИРТ (523’),

Дмитрий ШУТКОВ (326’)

840’

Днепр

25.08.1996

11.06.1997

Илья БЛИЗНЮК

828’

Карпаты

28.09.2024

19.04.2025

Яков КИНАРЕЙКИН (448’),

Александр КЕМКИН (380’)

826’

Шахтер

28.03.2010

19.09.2010

Андрей ПЯТОВ

818’

Металлист

30.08.1998

14.05.1999

Александр ГОРЯИНОВ

812’

Кривбасс

16.06.1998

07.03.1999

Александр ЛАВРЕНЦОВ (774’),

Валерий ГОРОДОВ (38’)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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