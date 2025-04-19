Англия19 апреля 2025, 16:01 |
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Ярмолюк в основе. Брентфорд и Брайтон определились со стартовыми составами
Матч 33-го тура Английской Премьер-лиги состоится 19 апреля
19 апреля 2025, 16:01 |
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19 апреля в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги сыграют «Брентфорд» и «Брайтон».
Поединок состоится на стадионе «Brentford Community» в Лондоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд назвали стартовые составы на предстоящий матч. Полузащитник хозяев Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.
«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице (43 балла), а «Брайтон» разместился на десятой позиции (48 пунктов).
Стартовые составы на матч Брентфорд – Брайтон:
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