Ярмолюк в основе. Брентфорд и Брайтон определились со стартовыми составами

19 апреля в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги сыграют «Брентфорд» и «Брайтон».

Поединок состоится на стадионе «Brentford Community» в Лондоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд назвали стартовые составы на предстоящий матч. Полузащитник хозяев Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице (43 балла), а «Брайтон» разместился на десятой позиции (48 пунктов).

Стартовые составы на матч Брентфорд – Брайтон: