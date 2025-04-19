Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк в основе. Брентфорд и Брайтон определились со стартовыми составами
Англия
19 апреля 2025, 16:01 |
102
0

Ярмолюк в основе. Брентфорд и Брайтон определились со стартовыми составами

Матч 33-го тура Английской Премьер-лиги состоится 19 апреля

19 апреля 2025, 16:01 |
102
0
Ярмолюк в основе. Брентфорд и Брайтон определились со стартовыми составами
Getty Images/Global Images Ukraine.

19 апреля в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги сыграют «Брентфорд» и «Брайтон».

Поединок состоится на стадионе «Brentford Community» в Лондоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд назвали стартовые составы на предстоящий матч. Полузащитник хозяев Егор Ярмолюк выйдет на поле с первых минут.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице (43 балла), а «Брайтон» разместился на десятой позиции (48 пунктов).

Стартовые составы на матч Брентфорд Брайтон:

По теме:
Забарный в старте. Опубликованы составы на матч Кристал Пэлас – Борнмут
Где Миколенко? Эвертон и Манчестер Сити назвали стартовые составы
Моуриньо может вернуться в чемпионат Англии. Будет спасать известный клуб
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Брайтон Егор Ярмолюк стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Футбол | 19 апреля 2025, 11:11 8
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах

Именитый тренер считает, что нужно сделать одну команду в Харькове

Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Футбол | 19 апреля 2025, 07:47 4
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!

Возглавил рейтинг Рафинья Диас

Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Бокс | 19.04.2025, 00:41
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Теннис | 18.04.2025, 21:59
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
ВИДЕО. Шок для Полесья. Аутсайдер забил команде Ашура
Футбол | 19.04.2025, 16:40
ВИДЕО. Шок для Полесья. Аутсайдер забил команде Ашура
ВИДЕО. Шок для Полесья. Аутсайдер забил команде Ашура
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 8
Бокс
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
18.04.2025, 06:05 1
Футбол
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
18.04.2025, 04:18 2
Бокс
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
18.04.2025, 00:51 5
Футбол
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем