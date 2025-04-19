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  4. Забарный в старте. Опубликованы составы на матч Кристал Пэлас – Борнмут
Англия
19 апреля 2025, 15:51 |
111
0

Забарный в старте. Опубликованы составы на матч Кристал Пэлас – Борнмут

Матч 33-го тура Английской Премьер-лиги состоится 19 апреля

19 апреля 2025, 15:51 |
111
0
Забарный в старте. Опубликованы составы на матч Кристал Пэлас – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine.

19 апреля состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Борнмут».

Поединок пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник гостей Илья Забарный сыграет с первых минут.

«Борнмут» набрал 48 баллов и занимает восьмое место в чемпионате. «Кристал Пэлас» идет на 12-й позиции, имея в активе 43 очка.

Стартовые составы на матч Кристал Пэлас Борнмут:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Борнмут Илья Забарный стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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