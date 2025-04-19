Забарный в старте. Опубликованы составы на матч Кристал Пэлас – Борнмут

19 апреля состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Борнмут».

Поединок пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник гостей Илья Забарный сыграет с первых минут.

«Борнмут» набрал 48 баллов и занимает восьмое место в чемпионате. «Кристал Пэлас» идет на 12-й позиции, имея в активе 43 очка.

Стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Борнмут: