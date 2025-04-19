Англия19 апреля 2025, 15:51 |
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Забарный в старте. Опубликованы составы на матч Кристал Пэлас – Борнмут
Матч 33-го тура Английской Премьер-лиги состоится 19 апреля
19 апреля 2025, 15:51 |
111
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19 апреля состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Борнмут».
Поединок пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник гостей Илья Забарный сыграет с первых минут.
«Борнмут» набрал 48 баллов и занимает восьмое место в чемпионате. «Кристал Пэлас» идет на 12-й позиции, имея в активе 43 очка.
Стартовые составы на матч Кристал Пэлас – Борнмут:
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