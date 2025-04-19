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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:06
905
0

Тренер Карпат: «У Краснопира такой прогресс – вы себе не представляете»

Лупашко расхвалил молодого форварда

19 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:06
905
0
Тренер Карпат: «У Краснопира такой прогресс – вы себе не представляете»
ФК Карпаты. Игорь Краспопир

Тренер Карпат Владислав Лупашко оценил победу 3:1 в матче УПЛ против Руха, а также высказался о критике в адрес форварда Игоря Краснопира, который в этом году еще не забивал.

«Довольны качеством игры и победой. Недовольны только голом, который пропустили в конце встречи. Но и Рух набрал 7 очков за три матча последних, поэтому понимали, с кем играем. Голы со стандартов? Работаем над этим, наш тренер вратарей Юрий Шевчук помогает с этим. Критика Краснопира? Может быть это, для фанов и экспертов, которые говорят, что он не оправдывает надежд. Но он имеет другую ценность для команды».

«И вы не представляете, какой прогресс он сделал. У него колоссальный прогресс, я ему это говорю. Что он создает эти моменты, то это уже класс игрока. Голы – результат, и они придут. Когда он начнет забивать – вы увидите. Это будет не 1-2 гола, а намного больше. Таких форвардов в Украине не так много, он еще будет прогрессировать».

«Это же касается Игора Невеса, который забил гол. Всем нужна поддержка, и это работа тренера. Возможно, в другой команде на нем бы поставили крест с такой результативностью, но он знает, что мы в него верим», – сказал Лупашко.

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Игорь Краснопир Владислав Лупашко Карпаты Львов Рух Львов Карпаты - Рух Украинская Премьер-лига Игор Невес
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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