Тренер Карпат: «У Краснопира такой прогресс – вы себе не представляете»

Тренер Карпат Владислав Лупашко оценил победу 3:1 в матче УПЛ против Руха, а также высказался о критике в адрес форварда Игоря Краснопира, который в этом году еще не забивал.

«Довольны качеством игры и победой. Недовольны только голом, который пропустили в конце встречи. Но и Рух набрал 7 очков за три матча последних, поэтому понимали, с кем играем. Голы со стандартов? Работаем над этим, наш тренер вратарей Юрий Шевчук помогает с этим. Критика Краснопира? Может быть это, для фанов и экспертов, которые говорят, что он не оправдывает надежд. Но он имеет другую ценность для команды».

«И вы не представляете, какой прогресс он сделал. У него колоссальный прогресс, я ему это говорю. Что он создает эти моменты, то это уже класс игрока. Голы – результат, и они придут. Когда он начнет забивать – вы увидите. Это будет не 1-2 гола, а намного больше. Таких форвардов в Украине не так много, он еще будет прогрессировать».

«Это же касается Игора Невеса, который забил гол. Всем нужна поддержка, и это работа тренера. Возможно, в другой команде на нем бы поставили крест с такой результативностью, но он знает, что мы в него верим», – сказал Лупашко.