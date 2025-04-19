Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:10
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ВИДЕО. Карпаты пропустили впервые за 800 минут в домашних матчах УПЛ
Пастух на 89-й минуте сократил отставание в счете
19 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:10
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19 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».
Команды сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 89-й минуте Пастух сумел сократить отставание в счете. «Карпаты» не пропускали в домашних матчах УПЛ более 800 минут, но «Рух» прервал эту серию.
ГОЛ, 3:1! Пастух, 89 мин
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