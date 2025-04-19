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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:10
230
0

ВИДЕО. Карпаты пропустили впервые за 800 минут в домашних матчах УПЛ

Пастух на 89-й минуте сократил отставание в счете

19 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:10
230
0
ВИДЕО. Карпаты пропустили впервые за 800 минут в домашних матчах УПЛ
ФК Рух. Евгений Пастух

19 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Команды сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 89-й минуте Пастух сумел сократить отставание в счете. «Карпаты» не пропускали в домашних матчах УПЛ более 800 минут, но «Рух» прервал эту серию.

ГОЛ, 3:1! Пастух, 89 мин

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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