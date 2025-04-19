ВИДЕО. Карпаты пропустили впервые за 800 минут в домашних матчах УПЛ

19 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Команды сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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На 89-й минуте Пастух сумел сократить отставание в счете. «Карпаты» не пропускали в домашних матчах УПЛ более 800 минут, но «Рух» прервал эту серию.

ГОЛ, 3:1! Пастух, 89 мин