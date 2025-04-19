ВИДЕО. Это разгром. Чачуа отправил мяч в ворота и сделал счет 3:0
«Карпаты» легко побеждают соперника во львовском дерби
19 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».
Команды сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
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На 72-й минуте Амбросий Чачуа после навеса Мирошниченко отправил головой мяч в ворота соперника. Подопечные Лупашко побеждают со счетом 3:0.
ГОЛ, 3:0! Чачуа, 72 мин
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