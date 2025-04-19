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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 14:31 | Обновлено 19 апреля 2025, 14:39
179
0

Борьба за выживание и еврокубки. Составы на матч Левый Берег – Полесье

Команды проведут матч УПЛ в Киеве

19 апреля 2025, 14:31 | Обновлено 19 апреля 2025, 14:39
179
0
Борьба за выживание и еврокубки. Составы на матч Левый Берег – Полесье
ФК Левый берег

В 15:30 начнется матч очередного тура чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем.

Левый Берег продолжает борьбу за выживание в УПЛ. Киевская команда набрала 22 очка и находится на 13-й позиции в зоне переходных матчей. У Полесья 41 пункт и четвертое место, житомирская команда продолжает борьбу за еврокубки.

Тренеры определили стартовые составы.

Левый Берег: Механив, Шаповал, Семенов, Банада, Астахов, Косовский, Приходько, Когут, Шастал, Синица, Сухоручко

Полесье: Кудрик, Майсурадзе, Виалле, Чоботенко, Михаличенко, Бабенко, Таллес, Леднев, Йосефи, Крушинский, Батиста

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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Левый Берег Киев Левый Берег - Полесье чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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