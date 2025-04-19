Борьба за выживание и еврокубки. Составы на матч Левый Берег – Полесье
Команды проведут матч УПЛ в Киеве
В 15:30 начнется матч очередного тура чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем.
Левый Берег продолжает борьбу за выживание в УПЛ. Киевская команда набрала 22 очка и находится на 13-й позиции в зоне переходных матчей. У Полесья 41 пункт и четвертое место, житомирская команда продолжает борьбу за еврокубки.
Тренеры определили стартовые составы.
Левый Берег: Механив, Шаповал, Семенов, Банада, Астахов, Косовский, Приходько, Когут, Шастал, Синица, Сухоручко
Полесье: Кудрик, Майсурадзе, Виалле, Чоботенко, Михаличенко, Бабенко, Таллес, Леднев, Йосефи, Крушинский, Батиста
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