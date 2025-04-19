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  4. Ярмоленко повторил голевой рекорд Реброва в Динамо. Разница в матчах
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 14:56 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:28
1275
2

Ярмоленко повторил голевой рекорд Реброва в Динамо. Разница в матчах

Равенство по голам, но Реброву понадобилось меньше матчей

19 апреля 2025, 14:56 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:28
1275
2
Ярмоленко повторил голевой рекорд Реброва в Динамо. Разница в матчах
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко в матче против Оболони забил свой 113-й гол в чемпионатах Украины и повторил достижение Сергея Реброва по количеству точных ударов в составе киевлян.

При этом Ярмоленко для достижения этого показателя понадобился 261 матч, тогда как Ребров справился за 242 матча.

Андрей Ярмоленко находится на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины, уступая только Максиму Шацких (124), Сергею Реброву (123) и Евгению Селезневу (117).

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Андрій Милявський
І Ярмоленко єдиний хто забивав лише за одну команду. Чи не так?
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Gargantua81
надо Тунца подвинуть
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