Ярмоленко повторил голевой рекорд Реброва в Динамо. Разница в матчах
Равенство по голам, но Реброву понадобилось меньше матчей
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко в матче против Оболони забил свой 113-й гол в чемпионатах Украины и повторил достижение Сергея Реброва по количеству точных ударов в составе киевлян.
При этом Ярмоленко для достижения этого показателя понадобился 261 матч, тогда как Ребров справился за 242 матча.
Андрей Ярмоленко находится на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины, уступая только Максиму Шацких (124), Сергею Реброву (123) и Евгению Селезневу (117).
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