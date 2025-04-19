Ярмоленко повторил голевой рекорд Реброва в Динамо. Разница в матчах

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко в матче против Оболони забил свой 113-й гол в чемпионатах Украины и повторил достижение Сергея Реброва по количеству точных ударов в составе киевлян.

При этом Ярмоленко для достижения этого показателя понадобился 261 матч, тогда как Ребров справился за 242 матча.

Андрей Ярмоленко находится на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины, уступая только Максиму Шацких (124), Сергею Реброву (123) и Евгению Селезневу (117).