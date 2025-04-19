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Испания
19 апреля 2025, 15:15 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:27
651
1

Анчелотти назвал главную проблему Реала и высказался о своем будущем

Тренер уверен, что все проблемы из-за игры в обороне

19 апреля 2025, 15:15 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:27
651
1
Анчелотти назвал главную проблему Реала и высказался о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник Реала Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги против Атлетика сказал, что основной проблемой команды является количество пропущенных голов.

После вылета команды из Лиги чемпионов появились слухи об уходе тренера еще до конца сезона, но специалист решил это не комментировать.

«У нас есть проблема, которая действительно нам мешает. Мы пропускам слишком много голов. Это то, где нам нужно улучшаться. Вылет из Лиги чемпионов? Для всех ЛЧ – это важнейший турнир, Реал не исключение. Однако и другие соревнования являются важными, и мы продолжаем борьбу в двух из них».

«Что касается всех слухов (про отставку и проблемы с руководством – прим), то мое будущем мы обсудим после сезона. Я не хочу обсуждать это сейчас с журналистами. Мы обсудим это с руководством клуба после сезона», – сказал Анчелотти.

26 апреля Реал сыграет в финале Кубка Испании против Барселоны, а также проведет еще один матч с каталонцами 11 мая в рамках чемпионата Испании.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
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Victor673256ua
Воротаря та захисників на матч обирає сам пан Анчелотті. Тож, бачили очі, що брали...
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