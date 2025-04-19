Металлист – ЮКСА – 0:2. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 18 апреля, состоялся матч «Металлист» – ЮКСА. Харьковский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

При равной игре счет на 33-й минуте открыла ЮКСА. Автором забитого мяча стал Никита Сытников.

В начале второго тайма Евгений Селин отправил в ворота харьковского клуба второй мяч. До конца матча счет больше не изменился.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 18 апреля

«Металлист» – ЮКСА – 0:2

Голы: Сытников, 33, Селин, 52.

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