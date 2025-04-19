Металлист – ЮКСА – 0:2. Видео голов и обзор матча
Команды продолжают борьбу за повышение в классе
В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 18 апреля, состоялся матч «Металлист» – ЮКСА. Харьковский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.
При равной игре счет на 33-й минуте открыла ЮКСА. Автором забитого мяча стал Никита Сытников.
В начале второго тайма Евгений Селин отправил в ворота харьковского клуба второй мяч. До конца матча счет больше не изменился.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 18 апреля
«Металлист» – ЮКСА – 0:2
Голы: Сытников, 33, Селин, 52.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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