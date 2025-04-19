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  4. ВИДЕО. Игор Невес забил первый гол в УПЛ. Карпаты увеличили преимущество
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 13:53 | Обновлено 19 апреля 2025, 14:03
192
0

ВИДЕО. Игор Невес забил первый гол в УПЛ. Карпаты увеличили преимущество

Подопечные Лупашко ушли на перерыв при счете 2:0

19 апреля 2025, 13:53 | Обновлено 19 апреля 2025, 14:03
192
0
ВИДЕО. Игор Невес забил первый гол в УПЛ. Карпаты увеличили преимущество
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Невес (слева)

19 апреля проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Команды играют на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте «Карпаты» увеличили преимущество – на добивании первым был Игор Невес, который забил первый гол в УПЛ за 25 матчей.

ГОЛ, 0:2! Игор Невес, 45 мин

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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