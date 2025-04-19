ВИДЕО. Игор Невес забил первый гол в УПЛ. Карпаты увеличили преимущество

19 апреля проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Команды играют на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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На 45-й минуте «Карпаты» увеличили преимущество – на добивании первым был Игор Невес, который забил первый гол в УПЛ за 25 матчей.

ГОЛ, 0:2! Игор Невес, 45 мин