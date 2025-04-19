Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 13:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 13:56
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ВИДЕО. Бруниньо после передачи от Невеса открыл счет в матче с Рухом
Полузащитник отправил мяч в ближний угол и переиграл вратаря
19 апреля 2025, 13:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 13:56
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19 апреля проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».
Команды играют на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 20-й минуте полузащитник «Карпат» Бруниньо после передачи от Невеса переиграл вратаря и открыл счет в матче.
ГОЛ, 1:0! Бруниньо, 20 мин
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