Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бруниньо после передачи от Невеса открыл счет в матче с Рухом
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 13:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 13:56
256
0

ВИДЕО. Бруниньо после передачи от Невеса открыл счет в матче с Рухом

Полузащитник отправил мяч в ближний угол и переиграл вратаря

19 апреля 2025, 13:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 13:56
256
0
ВИДЕО. Бруниньо после передачи от Невеса открыл счет в матче с Рухом
ФК Карпаты. Бруниньо

19 апреля проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Команды играют на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте полузащитник «Карпат» Бруниньо после передачи от Невеса переиграл вратаря и открыл счет в матче.

ГОЛ, 1:0! Бруниньо, 20 мин

По теме:
Металлист – ЮКСА – 0:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Игор Невес забил первый гол в УПЛ. Карпаты увеличили преимущество
Агробизнес – Кудровка – 0:2. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Карпаты - Рух Бруниньо видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Футбол | 18 апреля 2025, 21:27 11
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти

Матвей Пономаренко и Федор Задорожный претендовали на удар с 11-ти метров

Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион
Футбол | 19 апреля 2025, 12:49 1
Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион
Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион

«Кан» потерпел разгромное поражение и остался на последнем месте

Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Теннис | 18.04.2025, 21:59
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Футбол | 19.04.2025, 11:11
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Футбол | 18.04.2025, 15:31
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 11
Футбол
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
18.04.2025, 04:18 2
Бокс
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 8
Бокс
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2025, 22:44 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем