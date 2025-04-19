ВИДЕО. Бруниньо после передачи от Невеса открыл счет в матче с Рухом

19 апреля проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Команды играют на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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На 20-й минуте полузащитник «Карпат» Бруниньо после передачи от Невеса переиграл вратаря и открыл счет в матче.

ГОЛ, 1:0! Бруниньо, 20 мин