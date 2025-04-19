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Украина. Первая лига
19 апреля 2025, 13:46 | Обновлено 19 апреля 2025, 14:11
62
0

Агробизнес – Кудровка – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Агробизнес» продолжил свою серию без побед

19 апреля 2025, 13:46 | Обновлено 19 апреля 2025, 14:11
62
0
Агробизнес – Кудровка – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Кудровка

В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 18 апреля, состоялся матч «Агробизнес» – «Кудровка». Поединок закончился победой команды гостей со счетом 2:0.

«Кудровка» открыла счет в компенсированное к первому тайму время. Забитый мяч на счету Валерия Рогозинского.

«Агробизнес» предпринимал попытки сравнять счет. Но все они были безуспешными. А на 85-й минуте Никита Тепляков снял вопрос о победителе матча.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 18 апреля

«Агробизнес» – «Кудровка» – 0:2

Голы: Рогозинский, 45+1, Тепляков, 85.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Агробизнес Кудровка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Валерий Рогозинский Никита Тепляков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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