Агробизнес – Кудровка – 0:2. Видео голов и обзор матча
«Агробизнес» продолжил свою серию без побед
В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 18 апреля, состоялся матч «Агробизнес» – «Кудровка». Поединок закончился победой команды гостей со счетом 2:0.
«Кудровка» открыла счет в компенсированное к первому тайму время. Забитый мяч на счету Валерия Рогозинского.
«Агробизнес» предпринимал попытки сравнять счет. Но все они были безуспешными. А на 85-й минуте Никита Тепляков снял вопрос о победителе матча.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 18 апреля
«Агробизнес» – «Кудровка» – 0:2
Голы: Рогозинский, 45+1, Тепляков, 85.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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