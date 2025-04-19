Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион

18 апреля состоялся матч французской Лиги 2, в котором сошлись «Кан» и «Мартиг». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

«Кан» официально вылетел в третий дивизион Франции – случилось это впервые за 42 года (последний раз клуб играл в лиге Насьональ в 1983 году).

Владельцем этой французской команды является форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. В прошлом году он приобрел 80% акций за 20 млн евро.

«Кан» занимает 18-е, последнее, место в турнирной таблице и потерял все шансы на спасение за три тура до завершения чемпионата.

Французская Лига 2, 31-й тур. 18 апреля

Кан – Мартиг – 0:3

Голы: Совет, 5, Менди, 17, Робен, 50