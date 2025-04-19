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Франция
19 апреля 2025, 12:49 |
919
2

Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион

«Кан» потерпел разгромное поражение и остался на последнем месте

19 апреля 2025, 12:49 |
919
2
Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

18 апреля состоялся матч французской Лиги 2, в котором сошлись «Кан» и «Мартиг». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

«Кан» официально вылетел в третий дивизион Франции – случилось это впервые за 42 года (последний раз клуб играл в лиге Насьональ в 1983 году).

Владельцем этой французской команды является форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. В прошлом году он приобрел 80% акций за 20 млн евро.

«Кан» занимает 18-е, последнее, место в турнирной таблице и потерял все шансы на спасение за три тура до завершения чемпионата.

Французская Лига 2, 31-й тур. 18 апреля

Кан – Мартиг – 0:3

Голы: Совет, 5, Менди, 17, Робен, 50

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чемпионат Франции по футболу Кан Килиан Мбаппе
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
Треба займатись чимось одним. Він -діючи футболіст і власник клубу. Весь його час і життя йде на гру у футбол , а не клуб. От і результат.
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VovanSidorovi4
Все бонусы черепашка вложил в Кан
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