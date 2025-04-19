Клуб, которым владеет Мбаппе, впервые за 42 года вылетел в третий дивизион
«Кан» потерпел разгромное поражение и остался на последнем месте
18 апреля состоялся матч французской Лиги 2, в котором сошлись «Кан» и «Мартиг». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.
«Кан» официально вылетел в третий дивизион Франции – случилось это впервые за 42 года (последний раз клуб играл в лиге Насьональ в 1983 году).
Владельцем этой французской команды является форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. В прошлом году он приобрел 80% акций за 20 млн евро.
«Кан» занимает 18-е, последнее, место в турнирной таблице и потерял все шансы на спасение за три тура до завершения чемпионата.
Французская Лига 2, 31-й тур. 18 апреля
Кан – Мартиг – 0:3
Голы: Совет, 5, Менди, 17, Робен, 50
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